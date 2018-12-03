Катар решил выйти из ОПЕК: стала известна причина

Сегодня, 09:39

Страна намерена увеличить добычу природного газа с 77 млн тонн сжиженного газа в год до 110 млн тонн в предстоящие годы

Катар выходит из ОПЕК. Фото из открытых источников
Катар выходит из ОПЕК. Фото из открытых источников

Катар намерен покинуть Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом объявил в понедельник на пресс-конференции в Дохе госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби. Его высказывания приводятся в сообщении государственной нефтяной компании страны Qatar Petroleum.

"Катар решил выйти из членства в ОПЕК с января 2019 года", - заявил глава ведомства.

Он также добавил, что руководство ОПЕК было уведомлено об этом в понедельник утром. По его словам, решение о выходе из ОПЕК отражает желание Катара сконцентрировать свои усилия на планах увеличения добычи природного газа с 77 млн тонн сжиженного газа в год до 110 млн тонн в предстоящие годы.

"Осуществление нашей амбициозной стратегии роста, безусловно, требует сконцентрированных усилий и целенаправленного стремления к сохранению и усилению позиций Катара как ведущего производителя природного газа", - заявил аль-Кааби.

"Катар горд своей международной ролью на передовом крае производителей пригородного газа и в качестве крупнейшего экспортера сжиженного природного газа – самого чистого ископаемого топлива, что сделало экономику Катара сильной и устойчивой", - сказал аль-Кааби.

Ранее Иран заявил, что в ОПЕК действуют пособники Америки.

Также мы писали о том, почему штормит мировой рынок нефти и что будет с ценами.
газ, Катар, ОПЕК
Источник:

ТАСС

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