Без повышения пенсионного возраста и тарифов: подробности о новом транше МВФ для Украины

Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину. Как сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован, транш, выделенный нашей стране в рамках новой программы финансирования stand-by, "будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах." Он будет полностью потрачен на компенсацию дефицита бюджета. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Президент: все средства МВФ будут направлены в госбюджет

Вопрос утверждения новой кредитной программы stand-by для Украиныисполнительный совет директоров МВФ рассмотрел во вторник, 9 июня. Речь шла о кредитной программе сроком на 18 месяцев, которая должна быть погашена в течение пяти лет. Объем средств – около 5 млрд долларов, которые должны быть выплачены четырьмя траншами.

В Фонде сообщили, что новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль называл такие "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by:

прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;

усиление корпоративного управления госпредприятия;

усиление и независимость Антимонопольного комитета;

реформа таможни и налоговой;

сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";

приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.

Информацию о том, что МВФ одобрил программу кредитования, 10 июня подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первый транш от МВФ составит 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем ожидалось ранее", — сообщил глава государства.

Он также подчеркнул, что все средства, которые будут получены по этой программе сотрудничества, будут направлены в государственный бюджет.

"Большая победа для страны"

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Президент Владимир Зеленский назвал это большой победой для нашей страны и отметил, что эти деньги нам очень сильно помогут. Об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Черниговскую область.

"Я считаю, что это наша большая победа. Ночью Международный валютный фонд утвердил полностью нашу программу. Первый транш в ближайшие дни – сегодня-завтра. Это программа на 18 месяцев – 5 миллиардов долларов. У нас были переговоры, мы договаривались про 1,75 млрд первый транш, потом я лично говорил с руководителем МВФ Георгиевой. Мы с ней договорились: я ей объяснил, что ситуация сложная, нам не хватает денег", – сказал он.

Зеленский отметил, что из-за кредитов МВФ, которые брали представители прежней власти, сейчас Украина должна платить огромные проценты.

"Поэтому я очень просил и настаивал и увеличили первый транш: сначала с 1,75 до 1,9 млрд, потом договорились про 2,1 млрд. 2,1 млрд долл. Это будет первый транш. И 3,5 млрд это деньги, которые мы получим в 2020 году. Мы ожидаем в ближайший месяц больше 3 млрд. Это нам очень поможет. Не говорю "спасение", но это действительно очень поможет", – резюмировал президент.

Фонд отнесся с пониманием к проблемам Украины

Отметим, что первый транш от Международного валютного фонда составил 2,1 млрд долларов, что на 200 млн больше ожидаемого ранее. На вопрос, почему МВФ увеличил сумму первого транша, премьер Денис Шмыгаль ответил в эфире телеканала "Украина 24" буквально следующее:

"Это такая договоренность, которую президент Украины (Владимир Зеленский. – Ред .) достиг во время окончательных переговоров с руководителем МВФ, то есть Фонд с пониманием отнесся к кризисной ситуации в Украине. С пониманием отнесся к большему количеству средств, которые сегодня нужны для людей в Украине, а не просто положить, чтобы они где-то лежали в банках. Поэтому это – прямые средства в бюджет на борьбу с кризисом COVID-19 и его последствиями".

При этом в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ в рамках новой программы финансирования stand-byне фигурирует требование повысить в Украине пенсионный возраст.

"В меморандуме нет ни слова о повышении пенсионного возраста, нет обязательства повышать тарифы", – заявил глава Кабмина.

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Глава правительства также рассказал о том, что МВФ не будет выдвигать Украине каких-либо дополнительных требований относительно получения второго транша помощи.

"Все условия уже прописаны в существующем меморандуме. Они довольно просты для Украины, но важны: это борьба с коррупцией, сбалансированная политика в экономике и в бюджетной сфере, параметры дефицита госбюджета, параметры инфляции. Все эти вещи параметрально прописаны", – отметил Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что указанные в меморандуме реформы нужно проводить и без требования МВФ и таким образом поступило бы "любое ответственное правительство".

Премьер также напомнил, что средства, которые получает госбюджет – это средства для людей, и будут потрачены на финансирование фонда по борьбе с COVID-19, других бюджетных и социальных программ, выплаты пенсий и обеспечение стабильности.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

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