Опустевшая газовая "труба" из России в Европу возвращается к работе

Дефицит заказов продлится до 31 мая, но уже в июне мощности "Ямал - Европа" выкуплены на 93%

Транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал – Европа" на сегодняшний день, 27 мая, выкуплены на 21%, свидетельствуют данные аукционной платформы по распределению газотранспортных мощностей GSA Platform.

При этом накануне утром физический поток газа по газопроводу прекратился на границе Польши и Германии. Остановка газопровода могла быть связана с отсутствием заявок на поставку в обоих направлениях. К слову, уже в середине дня 26 мая поставки шли в обратном направлении – из ФРГ в Польшу, а к ночи снова прекратились.

На 27 мая зарезервирована прокачка 767 тыс. кубометров газа в час, то есть более 18 млрд кубов в сутки. Однако утром газопровод не качал физические объемы газа ни в одну, ни в другую сторону.

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"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы еще 23-24 мая. В польской Gaz System предупредили, что "значительное снижение бронирования мощностей" ожидается вплоть до 31 мая. Дело в том, что долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по газопроводу "Ямал – Европа" закончился утром 17 мая.

Теперь мощность трубы распределяется на аукционах различного срока – от года до нескольких часов. Например, на июнь мощности "Ямал – Европа" выкуплены на 93%, а на третий квартал – на 80%. 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года).

/ Фото: gazprom.ru

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Напомним, ранее Польша заявила о планах в конце 2022 года расторгнуть контракт с российским "Газпромом" "Ямальский контракт" на поставку 10 млрд куб. м газа в год. Компания PGNiG анонсировала решение заранее в соответствии с условиями соглашения.

Отказаться от контракта Польше позволит диверсификация поставок газа, в частности, контракты на поставки LNG, а также покупка месторождений газа в Северном море.

Как известно, Польша планирует полностью избавиться от зависимости от российского газа. Среди возможных альтернатив – увеличение объемов покупки сжиженного газа, который уже поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале LNG в Свиноуйсьце. Другая возможность — строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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