Ощадбанк закроет сотни отделений: детали

Фото: Ощадбанк/Facebook

Ощадбанк, который начал рассылать SMS о состоянии коммунальных счетов, планирует закрыть около 600 отделений в целях оптимизации. Об этом в интервью FinClub заявила глава наблюдательного совета банка Байба Апин.

"У нас сейчас 2,4 тыс. отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тысяч. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы", – сказала Апин.

Топ-менеджер уточнила, что резкого одномоментного закрытия отделений не будет. Кроме того, будут проведены общественные слушания, коммуникационные кампании, в том числе с привлечением местной власти.

"Банк ищет различные способы: или мы начинаем сотрудничать с кем-то, кто может оказывать банковские услуги, или мы переводим клиентов в онлайн. Ведь, как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много", – пояснила она.

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Апин также заявила, что руководство совместно с акционером и местными властями постарается найти решение, которое обеспечит людям доступ к сервисам.

"Не существует единого универсального подхода. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Например, если нам удается перевести на обслуживание в отделение местное предприятие, бюджет или успешного предпринимателя, то отделение остается", – объяснила она.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что НБУ обнаружил два государственных банка с потенциальными существенными проблемами. В Нацбанке сообщили, что оценивают потребность в капитале государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка по итогам стресс-теста в 23,3 млрд грн при базовом сценарии и 45,8 млрд грн – при неблагоприятном сценарии. В связи с этим НБУ заявил, что ожидает быстрых решений от независимых наблюдательных советов, направленных на расчистку балансов от неработающих кредитов, изменение бизнес-моделей, оптимизацию операционных расходов.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал о том, что Ощадбанк распродал имущество должников на 420 млн гривен.

Также мы рассказывали о новой мошеннической схеме с использованием SMS-оповещений от банков. Как уберечь кровные во времена постоянных кибератак, смотрите в сюжете:

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