Остановка транзита через Украину приведет к росту цены газа в ЕС – эксперт

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Возможная остановка транзита российского газа через территорию Украины будет иметь негативные последствия для Евросоюза. Такое мнение в Facebook высказал эксперт Центра Разумкова Максим Билявский, комментируя решение Датского энергетического агентства выдать компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода "Северного потока – 2" в обход Украины.

"Вероятная ситуация в Европе. При остановке украинского маршрута в отопительный сезон придется искать новые источники поставок 7,3 млрд. куб. м природного газа в месяц. Мощность инфраструктуры позволит заместить лишь 6 млрд куб. м. Это новые рынки продажи американского и норвежского газа. Дефицит газа в Европе приведет к повышению цен до 20%, в том числе для американского LNG (сжиженного газа). Непокрытый дефицит составит 1,3 млрд. куб. м в месяц. Он будет наиболее ощутимо на рынках Италии, Турции и балканских странах", – написал он.

По словам эксперта, рост цен и дефицит приведет к увеличению стоимости газа на европейских хабах.

"После этого повысится цена электроэнергии и угля. Потребители ЕС вынуждены будут дополнительно заплатить 7 млрд евро в течение первого квартала 2020 года. Ценовая ситуация стабилизируется через шесть месяцев или раньше при условии возобновления поставок российского газа через украинский маршрут", – отметил Максим Билявский.

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Для Киева, по мнению эксперта, после возможной остановки транзита нужно будет открыть новые потоки газа для поддержания давления в системе и реальной диверсификации импортных поставок голубого топлива в Украину.

"Иначе Россия усилит свое влияние на Украину из-за поставок собственного газа на наш внутренний рынок. Поэтому главный акцент должен быть на сотрудничестве с Польшей, которая имеет LNG-терминал и в будущем подключится к норвежскому газу", - добавил Максим Билявский.

Ранее эксперты оценили решение Дании по "Северному потоку – 2". В целом решение Датского энергетического агентства укрепляет позицию РФ в трехсторонних газовых переговорах, которая состоит в лоббизме заключения краткосрочного контракта на транзит газа через Украину, подчеркнули эксперты. Напомним, действие текущего контракта о транзите российского газа через Украину в Европу истекает 1 января 2020 года.

Кроме того, строительство "Северного потока – 2" после решения Дании ускорится, убеждены эксперты. Морская ветка газопровода будет достроена уже в конце первого квартала 2020 года. Полностью же достроить и ввести трубу в эксплуатацию "Газпром" сможет уже в третьем квартале следующего года, считают специалисты.

Напомним, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2":

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