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"Отапливаем космос": Гончарук рассказал, когда украинцам снизят тарифы на коммуналку

6 декабря, 13:15

Уровень потерь в сетях в отдельных городах составляет больше 50%, отметил премьер

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Ощутимое снижение тарифов возможно после приведения в порядок коммунального хозяйства и замены изношенных сетей, из-за которых происходят большие потери. Об этом заявил во ходе Часа вопросов к правительству премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о существенном уменьшении платежек зимой 2021 года.

"Мы уже сейчас работаем над тем, чтобы этой зимой максимально большое количество людей получили меньшие платежки. Президент говорил о том, что ощутимое снижение тарифов возможно, когда мы приведем в порядок наше коммунальное хозяйство, наши сети. Потому что уровень потерь в сетях в отдельных городах составляет больше 50%. Мы просто отапливаем космос", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимой.

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"Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком и топ-чиновниками по вопросу снижения тарифов на отопление для населения.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тыс. гривен за тысячу кубических метров, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Так, цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн/ куб. м в течение всего отопительного периода.

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тарифы коммуналка Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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