Отделение "трубы" от "Нафтогаза": появились детали по решению Кабмина

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Кабинет министров передал Министерству финансов полномочия по управлению 100% акций "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ), что обеспечит независимость нового оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) от "Нафтогаза Украины" и полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по его добыче и поставкам.

Об этом сообщает пресс-служба правительства после заявления премьер-министр Алексея Гончарука, что сегодня, 18 сентября, Кабмин одобрил план по анбандлингу (разделению) "Нафтогаза".

"Одновременно с переходом ОГТСУ в собственность МГУ государство передаст газотранспортную систему в управление нового оператора. С завершением анбандлинга Украина сделает новый шаг в развитии рынка газа и выполнит взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС", – сказано в сообщении.

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Гончарук заявил, что решение Кабмина открывает возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство утвердило модель анбандлинга "Нафтогаза" в соответствии с требованиями Третьего энергопакета.

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"Очень важно, что нам удалось сдвинуть ситуацию перед трехсторонними переговорами между Украиной, ЕС и РФ ("трехсторонка" пройдет 19 сентября. – Ред.). Надежная и бесперебойная работа украинской газотранспортной системы очень необходима для поставщиков и потребителей из стран ЕС. Деполитизация темы управления ГТС даст нам возможность занять сильную позицию в будущих переговорах", – подчеркнул он.

Новости "Сегодня" писали, что в мае правительство утвердило модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" – создания независимого оператора ГТС – по модели Оwnership Unbundling (OU), на которой настаивал тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман, то есть вывод оператора и ГТС за пределы группы.

В то же время в "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

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