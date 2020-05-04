Озвучена еще одна оценка потерь от коронавируса в мире: ООН обсуждает проблему

Мир потерял в 2020 году в результате пандемии коронавируса 3,4 трлн долларов

Мир потерял в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 3,4 трлн долларов. Об этом заявил председатель 74-й сессии Генассамблеи Организации объединенных наций, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде.

"Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере 3,4 трлн долларов. Все страны в данное время находятся под большим давлением. Ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19", – сказал он.

Также, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что США и Китай вступают в новую фазу противостояния, которая затронет весь мир. Лидер США Дональд Трамп заявил: у Штатов есть доказательства, что Институт вирусологии в Ухане (именно с этого китайского города и началась пандемия) мог стать источником COVID-19, не исключив при этом в качестве наказания повышение пошлин на китайские товары. Официальный Пекин, наоборот, в пандемии коронавируса винит США, мол, это они разработали и завезли вирус в Ухань.

Напомним, Евросоюз объявил о выделении 1 млрд евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины.

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В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии конференции, отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма", чем 7,5 млрд евро.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три препарата уже проходят испытания на людях.

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