Миллиарды против коронавируса: мир собирает деньги на вакцину

Президент США Дональд Трамп прогнозирует, что к концу текущего года будет создана вакцина от коронавируса. Тем временем Евросоюз объявил о выделении 1 млрд евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая в понедельник международную донорскую онлайн-конференцию для сбора средств на разработку вакцины.

"Я счастлива запустить мяч, объявив, что Еврокомиссия делает свой взнос в международные усилия в размере 1 млрд евро, - сказала она. - Миру придется жить с коронавирусом, пока не будет создана вакцина, поэтому мы должны объединить силы для создания вакцины и средств диагностики. Мы должны добиться, чтобы эти средства достигли всех уголков мира и были доступны для каждого. Для этой цели мы должны собрать 7,5 млрд евро, однако это только начало, сегодня начинается продолжительный марафон сбора средств. Мы намерены собрать на одной площадке многочисленные международные организации, которые будут работать для достижения этой цели".

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен выделить 500 млн евро на разработку противовирусной вакцины.

"Франция возьмет на себя обязательство выделить дополнительно 500 млн евро", - сказал французский лидер.

Эта сумма, как уточнил Макрон, пойдет на разработку вакцины и препаратов от коронавируса.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила что ее страна выделит 525 млн евро на разработку вакцины и 1,3 млрд евро на укрепление системы здравоохранения в мире.

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"Мы будем участвовать в этой конференции, напрямую выделив в ее рамках 525 млн евро", – сказала она.

"И мы будем продолжать выполнять наши обязательства для укрепления глобальной системы здравоохранения, выделив в общей сложности 1,3 млрд евро", – сообщила Меркель.

Канцлер пообещала также повысить объем гуманитарной помощи Германии на фоне пандемии.

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В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии конференции, отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма", чем 7,5 млрд евро.

Средства будут собирать в течение двух недель. Организаторами онлайн-конференции являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия (как председатель G20), Франция и Япония. Кроме того, партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три препарата уже проходят испытания на людях.

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