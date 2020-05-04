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Более 3,5 млн человек в мире заразились коронавирусом

4 мая, 04:10

Елена Вус

Число заразившихся на данный момент составляет 3 502 126 человек

Более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом нового типа зафиксировано по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, по его сведениям, число заразившихся на данный момент составляет 3 502 126 человек, умерли 247 107. Всего выздоровели 1 119 817 пациентов.

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Больше всего случаев инфицирования — 1 156 924 — выявлено в США, где зарегистрирован 67 451 летальный исход. На втором месте по числу заражений – Испания (217 466), Италия (210 717) и Великобритания (187 840).

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В свою очередь, медики неоднократно отмечали, что данные по числу заражений являются очень относительными: речь идет лишь об официально выявленных случаев. Реальное число заражений может быть на порядок выше.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам. Среди зараженныхкоронавирусом COVID-19 за последние сутки во Франции умерли 135 человек, что составляет с начала эпидемии 24895 летальных исходов.

А в России новый антирекорд по зараженным коронавирусом за сутки – у 10 633 человек был подтвержден COVID-19.

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заражение коронавирус пандемия COVID-19

Источники: Интерфакс-Украина , ТАСС

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