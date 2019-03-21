Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Озвучены зарплаты глав Налоговой и Таможенной служб

Сегодня, 13:27

Кроме должностных окладов, они будут получать надбавки, доплаты и премии

Фото: Национальный банк Украины
Фото: Национальный банк Украины.
Озвучены зарплаты глав Налоговой и Таможенной служб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg Экономика Кроме должностных окладов, они будут получать надбавки, доплаты и премии

Кабинет министров Украины опубликовал тексты двух распоряжений от 20 марта об условиях конкурсов на должности руководителей Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб.

Документы опубликованы на правительственном портале.

Должностной оклад глав ГНС и ГТС составит 24 тыс. гривен. Кроме того, им предусмотрены:

  • надбавка к должностному окладу за ранг;
  • другие надбавки, доплаты и премии в соответствии законом о госслужбе;
  • дополнительные стимулирующие выплаты в виде надбавки за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

Документы от кандидатов принимаются до 16.00 5 апреля.

Конкурс состоится 16 апреля в 10.00.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС.

Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы уже направили 13 предложений по реформированию Службы.

6 марта Кабмин утвердил с доработкой положения о двух новых службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, ГНС и ГТС будут созданы как два юрлица.

20 марта правительство объявило конкурсы на должности глав этих служб.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ГФС, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба

Вы сейчас просматриваете новость " Озвучены зарплаты глав Налоговой и Таможенной служб". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверть миллиона "евроблях": фискалы назвали число до сих пор нерастаможенных авто

Сегодня, 06:20

Минфин предлагает вывезти эти транспортные средства из Украины или продать на запчасти

Кабмин объявил конкурс на глав Налоговой и Таможенной служб

Вчера, 13:56

Правительство также утвердило условия его проведения

В Украине изменился порядок определения страны-импортера

18 марта, 12:45

Изменения вступили в силу 17 марта согласно постановлению Кабмина

Реформа ГФС: Кабмин утвердил важные документы

6 марта, 13:50

По словам Маркаровой, положения являются "переходными" – в них будут вноситься изменения

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Он был героем, а сейчас его бьют в тюрьме. Шесть лет Писториуса

Константин Богомолов публично признался в любви Ксении Собчак

Яремчук: Мне нравится жизнь в Бельгии

Die Zeit: Охотница, а не добыча
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной