Озвучены зарплаты глав Налоговой и Таможенной служб

Кроме должностных окладов, они будут получать надбавки, доплаты и премии

Фото: Национальный банк Украины.

Озвучены зарплаты глав Налоговой и Таможенной служб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg 2019-03-21T13:27:00+02:00 Экономика Кроме должностных окладов, они будут получать надбавки, доплаты и премии

Кабинет министров Украины опубликовал тексты двух распоряжений от 20 марта об условиях конкурсов на должности руководителей Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб.

Документы опубликованы на правительственном портале.

Должностной оклад глав ГНС и ГТС составит 24 тыс. гривен. Кроме того, им предусмотрены:

надбавка к должностному окладу за ранг;

другие надбавки, доплаты и премии в соответствии законом о госслужбе;

дополнительные стимулирующие выплаты в виде надбавки за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

Документы от кандидатов принимаются до 16.00 5 апреля.

Конкурс состоится 16 апреля в 10.00.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС.

Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы уже направили 13 предложений по реформированию Службы.

6 марта Кабмин утвердил с доработкой положения о двух новых службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, ГНС и ГТС будут созданы как два юрлица.

20 марта правительство объявило конкурсы на должности глав этих служб.

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