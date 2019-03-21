Озвучены зарплаты глав Налоговой и Таможенной служб
Кроме должностных окладов, они будут получать надбавки, доплаты и премии
Кабинет министров Украины опубликовал тексты двух распоряжений от 20 марта об условиях конкурсов на должности руководителей Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб.
Документы опубликованы на правительственном портале.
Должностной оклад глав ГНС и ГТС составит 24 тыс. гривен. Кроме того, им предусмотрены:
- надбавка к должностному окладу за ранг;
- другие надбавки, доплаты и премии в соответствии законом о госслужбе;
- дополнительные стимулирующие выплаты в виде надбавки за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.
Документы от кандидатов принимаются до 16.00 5 апреля.
Конкурс состоится 16 апреля в 10.00.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС.
Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы уже направили 13 предложений по реформированию Службы.
6 марта Кабмин утвердил с доработкой положения о двух новых службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, ГНС и ГТС будут созданы как два юрлица.
20 марта правительство объявило конкурсы на должности глав этих служб.
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