Українська
$ 26,78
30,07
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Мы остановили экономическое падение": министр финансов сделал громкое заявление

18 июня, 17:45

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

После смягчения карантина падение экономики прекратилось

Падение экономики, которое из-за всеукраинского карантина наблюдалось в Украине в апреле-мае, в июне прекратилось. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Реклама

"Мы ожидаем падения валового внутреннего продукта (ВВП) не более 4-8%. У нас есть больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики. Есть уже факторы, которые об этом свидетельствуют, скажем, это увеличение потребления электрической энергии. Также увеличивается регистрация новых субъектов предпринимательской деятельности и прекратила расти безработица. У нас есть основания считать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле-мае", – сказал Марченко.

По его словам, сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение ВВП до 5%.

В тренде
Европейский лоукостер возобновил полеты из Украины

Кабмин имеет более оптимистический прогноз развития отечественной экономики по сравнению с ожиданиями Международного валютного фонда (МВФ), который вместе с утверждением новой 18-месячной программы для Украины на 5 млрд долл. ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2%.

Реклама

Единственное исключение – возможная повторная вспышка эпидемии коронавируса, которая усилится глобальной экономической рецессией. В таком случае падение экономики в Украине может достигнуть 8% ВВП по сравнению с прошлым годом.

Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

правительство ВВП экономический кризис рецессия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину заполонила импортная черешня: откуда везут
Украину заполонила импортная черешня: откуда везутЭкономика
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввели
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввелиЭкономика
"Уровень выживания": министр озвучила реальный прожиточный минимум в УкраинеЭкономика
Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
"Ситуация катастрофическая": в Кабмине заявили о серьезной проблеме с инфляциейЭкономика
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от властиТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять