"Мы остановили экономическое падение": министр финансов сделал громкое заявление

Падение экономики, которое из-за всеукраинского карантина наблюдалось в Украине в апреле-мае, в июне прекратилось. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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"Мы ожидаем падения валового внутреннего продукта (ВВП) не более 4-8%. У нас есть больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики. Есть уже факторы, которые об этом свидетельствуют, скажем, это увеличение потребления электрической энергии. Также увеличивается регистрация новых субъектов предпринимательской деятельности и прекратила расти безработица. У нас есть основания считать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле-мае", – сказал Марченко.

По его словам, сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение ВВП до 5%.

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Кабмин имеет более оптимистический прогноз развития отечественной экономики по сравнению с ожиданиями Международного валютного фонда (МВФ), который вместе с утверждением новой 18-месячной программы для Украины на 5 млрд долл. ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2%.

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Единственное исключение – возможная повторная вспышка эпидемии коронавируса, которая усилится глобальной экономической рецессией. В таком случае падение экономики в Украине может достигнуть 8% ВВП по сравнению с прошлым годом.

Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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