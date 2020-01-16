На строительство дорог нашли еще 20 млрд грн: парламент утвердил законы

Фото: КГГА

Парламент одобрил в целом законопроекты № 2661 и № 2660, принятие которых откроет возможность привлечь дополнительное финансирование на внешних рынках, предназначенное для строительства, ремонта и эксплуатации дорог.

Проект поддержали 337 и 338 народных депутатов соответственно.

Законопроектом №2661 предусматривается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно предвидения возможности для Государственного агентства автомобильных дорог Украины осуществлять заимствования под государственные гарантии.

Документ представила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

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"Проект закона Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины №2661 от 20 декабря 2019 года подготовлен с целью обеспечения эффективного финансирования ремонта и развития существующей сети автомобильных дорог, строительства новых автомобильных дорог и своевременного финансирования мероприятий, предусмотренных соответствующими бюджетными программами путем привлечения дополнительного внебюджетного финансирования для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения", – сказала Шуляк.

Законопроектом № 2660 предполагается внести изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год относительно предоставления в 2020 году государственных гарантий по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог Украины для финансирования дорожных инвестиционных проектов.

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"Сегодня в Дорожном фонде предусмотрено 38 млрд грн на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог. Из этих денег 31,5 млрд отведено на ремонтно-строительные работы. И каждый, кто более-менее разбирается в теме, знает, что таких сумм, мягко говоря, недостаточно чтобы привести в порядок проблемные участки в различных уголках страны", – написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По его словам, "Укравтодор" вместе с Кабмином и Минфином "нашел возможность увеличить бюджет для ремонта и строительства дорог на почти 20 млрд". Он добавил, что эти деньги позволят существенно нарастить объемы запланированных работ. Принятие законов № 2661 и №2660 помогут получить их.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, какие трассы отремонтируют в 2020 году и выяснял, зачем "Укравтодор" планирует брать кредиты.

Кроме того, сайт "Сегодня" пообщался с украинским представителем FIDIC – международной федерации инженеров-консультантов, которая более 100 лет регулирует отношения между участниками строительства объектов и проверяет выполнение работ, в том числе и по ремонту дорог. Читайте интервью: "Контроль качества дорог у нас практически отсутствует".

О проблемных дорогах говорили и с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24":

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