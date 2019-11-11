"Контроль качества дорог у нас практически отсутствует": интервью с представителем FIDIC в Украине

Фото: С. Родный

Яна Щигурова – официальный представитель FIDIC в Украине. FIDIC – международная федерация инженеров-консультантов, которая более 100 лет регулирует отношения между участниками строительства объектов. Инженеры FIDIC проверяют и качество материалов, и выполнение работ на каждом этапе, контролируют финансирование этапов строительного контракта. Самые большие проекты, построенные на условиях контрактов FIDIС в Украине – это, например, объекты инфраструктуры Евро-2012, дорожной инфраструктуры за счет международного финансирования.

В июле президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог.

"Заказчики должны привлекать через конкурсы независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, проведения работ, гарантийного обслуживания и ремонта автомобильных дорог", – говорится в документе.

Как в Украине контролируется качество дорог и что не так с украинскими инженерами-консультантами, в интервью сайту "Сегодня" рассказала Яна Щигурова.

- Как изменилось качество дорог за последние годы, на ваш взгляд?

- За последние полтора года мы видим, что дороги действительно улучшились. Когда мы читаем фейсбучных экспертов: "А дорог как не было, так и нет. Вот бабушка вышла со двора, а дороги нет", то людям надо объяснять, что дороги возле двора – это дороги местного значения. И вопрос должен быть не к "Укравтодору" или Министерству инфраструктуры, а к главе области или мэру. Смотреть на местные дороги и винить Службу дорог нельзя. Там, где государственные дороги, мы видим, сколько строится новых дорог, как делается капремонт. Часто приходится ездить по трассе Киев-Решетиловка-Днепр. До Решетиловки ехать очень комфортно – все лето там шел капитальный ремонт. Поворачиваем, начинается участок бетонной дороги – уже можно хорошо ехать по одной стороне, вторая еще строится. И это десятки километров. Как сказать, что этого нет? Это есть. Киев-Одеса тоже участками уже отремонтирована. Тернополь-Львов, Львов-Чоп, Львовская область – вообще регион номер один по качеству дорог в Украине.

- В Украине существует госпредприятие "Дорожный контроль качества". Какова роль независимых инженеров-консультантов FIDIC?

- Дорконтролькачества должен заниматься мониторингом и инспекционными выездами. У них не прописана функция технического надзора за строительством. Это делают инженеры технического надзора – это могут быть ФОПы, юридические компании, но не государственная структура. Но в 2017-м году вышло положение Укравтодора и получилось, что при выполнении инспекторского контроля и мониторинга Дорконстролькачества заключает прямые договоры с заказчиками и осуществляет технический контроль. Получается, они сами ведут технадзор, и сами себя инспектируют на предмет качественного ведения технадзора.

В Соглашении о закупках ЕС четко прописано, что инженерные услуги должны делаться негосударственными предприятиями и на основе конкурса. И по нашим законам об архитектурной деятельности этим должны заниматься негосударственные компании.

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- Получается, Дорконтролькачества, по-хорошему, надо ликвидировать?

- Вывести из-под ведомости "Укравтодора" и передать Министерству инфраструктуры. Потому что инспекторская служба нужна. Государство как заказчик должно мониторить ситуацию, эта функция прописана в законе. Единственное, его надо выполнять. Сам закон достойный.

- В июле президент подписал указ об улучшении качества дорог. В частности, в нем упоминается контроль качества дорог по стандартам FIDIC. Этот указ реально может изменить ситуацию, которую вы описали?

- Я думаю, он обязан все изменить. Не все чиновники хотят выполнять этот указ. FIDIC упоминается в скобках, то есть речь идет не о внедрении платформ федерации. Здесь, наверное, указано взять за основу модель системы FIDIC; более того, этой системе доверяют все крупные инвесторы. Международные финансовые организации доверяют именно этой системе – она защищает их деньги, заказчик получает хороший объект, все довольны. Нашему государству тоже надо научиться работать в плюс, а не минус. Этот указ правильный, потому что действующую систему надо менять. У нас большие проблемы с исполнителями, которые должны выполнить указ – у кого-то не хватает знаний, кто-то уже подсел на иголку монополий. И если спросить украинские компании, которые работали по международному контракту как подрядчики, как субподрядчики – все скажут, что по FIDIC работать очень комфортно.

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- В украинских законах есть определение инженера-консультанта. Как сейчас они работают и на каких объектах?

- Вообще, инженер-консультант – клубное название FIDIC. Я не знаю, что такое инженеры-консультанты в понимании украинских законов. Потому что контракты на консалтинговые услуги заключаются с компанией, которая будет выполнять функции инженера по контракту подряда. Поэтому в закон "об инженере-консультанте" надо вносить поправку – "об инженере контракта". В любой стране мира везде прописан инженер без других толкований, как в Украине, – в контрактах мы прочтем не инженер-консультант, а инженер.

- Проблема только в названии?

- В указе Минрегиона о порядке регистрации саморегулирующих организаций в строительстве есть коррупционная составляющая. В нем прописано, что только одна организация имеет право быть саморегулирующей в строительстве по данной специальности. То есть, по технадзору – только одна, по проектировщикам – только одна. Таким образом, в Украине узаконена монополия в строительстве. Один сертификат инженера-консультанта стоит около 200 тыс. грн. Сертификат позволяет брать 3% от стоимости объекта. И не важно какого – крупного строительства или текущего мелкого ремонта. Процент получают с каждой работы – строительства крупного объекта или покраски. А кому выдается сертификат? Определенному контингенту, тем, кто рядом с чиновниками. Это еще одна махинация, но прописанная с "учетом международной практики". Ни в одной стране нет привязки процента за интеллектуальные услуги от объема строительных работ. А услуги проектировщиков, консалтинговые – это интеллектуальные услуги. Если мы возьмем законы других стран, то нигде не прописана монополия на взносы. В любой стране мира существуют профессиональные и общественные организации, и есть право выбора – кому создавать эти организации, кому объединяться и на каких условиях. У нас в строительстве выбора нет – человек обязан стать членом Гильдии, заплатить членские взносы, и только тогда может попробовать пройти аттестацию. Согласно существующих нормативов, для получения аккредитации по профессии инженер-консультант фактически два сертификата гильдии меняются на один, то есть надо стать членом три раза, и оплатить также три раза. Круг лиц очень ограничен. Когда существует монополия, она имеет большую коррупционную составляющую и, конечно, ни о какой конкуренции качество/цена даже речи не идет.

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- То есть с одной стороны есть Гильдия инженеров, а с другой – Ассоциация инженеров-консультантов Украины, которую возглавляете вы…

- Мы являемся полным членом FIDIC. Мы выполняем, то что прописано в FIDIC – это развитие инжиниринг-консалтингового бизнеса, профессии инженера–представителя консалтингового бизнеса по системе международной практики. К нам спокойно могут приезжать иностранцы, мы можем ехать за границу. А что дает сегодняшний сертификат инженера технадзора, полученный в Гильдии? Работать за границей по своей квалификации сертификат не дает права. Надо проходить переквалификацию. Когда в Украину приезжают иностранные компании на строительство новых объектов или реконструкцию старых, они должны получить бумажку в Гильдии. У них большие возражения на этот счет. Они готовы строить современные объекты, но по европейским стандартам.

- Вы подписывали меморандум о сотрудничестве с Укравтодором. Этот документ что-то значит на практике?

- Первый меморандум мы подписали с Мининфраструктуры и Укравтодором в 2016 году. Это был очень интересный и позитивный период для строительной отрасли, в том числе и дорожной. Сейчас у нас наконец-то строятся бетонные дороги. Но начало было положено в 2015-2016 гг. Потом прошла смена власти – новый премьер, соответственно новый Кабмин. И желания остались только на бумаге. И вот недавно, в августе-сентябре, этот вопрос начал активно рассматриваться и внедряться. Летом вышел указ президента. С нами захотели сотрудничать, начали рассматривать типовые проформы, изучать все изнутри. Появляется еще один меморандум между нами, Укравтодором и Дорконтролькачества. Сейчас госпредприятие возглавляет руководитель другого формата – желание у большего количества специалистов работать по-новому уже есть. Более того, Дорконтролькачества приобрело много хорошего современного оборудования для контроля. Я была в 2016 году в их лаборатории – там было сломанное старое оборудование, им никто не занимался. За это лето новое руководство госпредприятия купило много современного оборудования.

- Возможно, у вас есть статистика, какие ошибки чаще всего допускаются во время строительства дорог подрядчиками, и какие были выявлены во время контроля.

- Самая главная проблема у нас – строительные материалы, особенно битум. Ну, и в принципе контроля качества так и нет.

- У вас был совместный выезд с Дорконтролькачества на одну из дорог. Каковы результаты этого выезда?

- Проводить точечные выезды на объект рад-два в месяц – мало. Надо менять саму систему контроля, потому что инженер по FIDIC находится на стройплощадке с утра до вечера. Он проверяет качество строительных материалов и при отгрузке с завода, и когда они привозятся, и когда они укладываются – идет серьезный контроль по качеству стройматериалов и технологи производства. У нас этого не делается. У нас контроль качества дорог практически отсутствует. Система контроля, которая было в Советском Союзе, очень созвучна с FIDIC.

- На каких еще объектах бывали вы или инженеры FIDIC?

- Мы являемся техническим контролером Счетной палаты Украины. Нас приглашали на проверку объектов Фонда регионального развития. Там было четыре дороги социального значения... Наши эксперты работали в составе проверки Счетной палаты. Я не знаю, что сертифицированным инженерам преподают на курсах… Когда мы приехали в Сумы на строящийся стадион, оказалос, что по документации это объект СС1. Что такое объект СС1 – это МАФ, гараж. Современный дачный домик – это уже не СС1. То что они сделали, небезопасно. Почему-то сертифицированный проектировщик определил, что стадион это – СС1. Соответственно, не делалась техническая экспертиза, применялись совершенно другие нормативы, хотя это объект СС3. Мы зафиксировали этот факт, по идее надо остановить стройку. Я не знаю, как правоохранительные органы разбираются с этим, но это было резонансное дело.

Еще один объект – путепровод в Херсоне. Документация на объект вообще отсутствует – нам показали три незаконченных проекта. Бетон заливался зимой в минусовую температуру, журнал работ подрядчик не вел, выявили 100% субподряд. А открыли тендерную документацию – 39% субподряда. Субподрядчик что-то себе записывает, и у всех сертификаты, все модные компании. Смотрим, кто ведет технадзор – тоже модная, ведущая компания. Их вообще нет. Вот к чему приводит монополия: во-первых – грамотный специалист не попадет на объект, во-вторых – это опасно. Ведущие мостовики посмотрели объект, те фрагменты документации, которые удалось получить с боем и от заказчика, и от подрядчика – там явно есть проектная ошибка. Вы спрашиваете, в чем проблема в качестве контроля – его просто нет. Поэтому очень актуальным я считаю Указ президента Украины 529 от 29 июля 2019. Надо изменить систему качества в строительстве на всех стадиях, и, наконец, начать применять принципы и типовые формы FIDIC на деле. Это требование времени.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что Украина может строить дороги из золошлаков, которые остаются после генерации электроэнергии.

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