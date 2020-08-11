Партнеры "Газпрома" готовы отказаться от строительства "Северного потока – 2"

Ужесточение санкций США против российского газопровода "Северный поток — 2" увеличивает вероятность того, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе. Об этом говорится в отчете немецкой энергетической компании Uniper, одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту, сообщает ТАСС.

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"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта „Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", — говорится в отчете.

Uniper активно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения действующих правил.

"В случае если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход", — отмечается в отчете.

В то же время главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек заявил, что компания не получала письма от сенаторов США о введения санкций за участие в строительстве газопровода.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что в письме сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона звучали угрозы в адрес компании Faehrhafen Sassnitz, выступающей оператором порта Мукран, который служит логистической базой "Северного потока – 2". Там хранятся трубы для строительства трубопровода и стоит судно "Академик Черский", способное завершить проект.

Власти города Засниц, где расположен порт Мукран, осудили угрозы американских сенаторов, но ждали указаний из Берлина.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

Россия заявила, что намерена достроить газопровод собственными силами.

Не так давно Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрациюужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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