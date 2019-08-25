Пенсии теперь можно оформлять онлайн: как это работает

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, а вот Украина находится в самом начале этого пути; тем не менее, и у нас многие государственные услуги стали доступны в режиме онлайн. А недавно появилась возможность оформить пенсию через интернет. Сайт "Сегодня" отвечает на главные вопросы и рассказывает, как это будет работать.

Какие онлайн-услуги уже есть в Украине

В начале 2019 г. в Кабинете министров в рамках развития электронного правительства заявили, что спектр электронных услуг для украинцев будет значительно расширен и уже в скором времени будет внедрено 50 дополнительных услуг.

"Сегодня у нас 118 услуг. Наша задача на 2019 год – еще 50 электронных услуг", – пояснил в начале 2019 г. премьер-министр Владимир Гройсман.

Уже сейчас онлайн можно оформить государственную помощь при рождении ребенка, просто подав документы через интернет. Также можно оформить субсидию, записаться в ЗАГС, поменять имя или фамилию в паспорте, оформить загранпаспорт, получить пенсионное удостоверение и даже подать на развод.

Просмотреть все эти услуги и детальнее о них разузнать можно на сайте igov.gov.ua, либо же в кабинете электронных сервисов от Минюста. Там же можно выбрать нужную услугу, которая доступна онлайн. Правда, не стоит забывать, что для получения тех или иных электронных услуг понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП), либо же система BankID.

Помимо этого, в 2019 г. планируют:

до конца года разработать функциональные модули электронного рецепта на лекарственные средства и электронного направления на медицинское обслуживание;

до конца года обеспечить введение в эксплуатацию электронную систему эпидемиологического мониторинга распространения ВИЧ;

в 3 квартале 2019 г. запустить работу квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг на базе Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины";

способствовать повышению уровня кибербезопасности и созданию защищенной программной продукции.

Также мы уже рассказывали, что недавноКабмин опубликовал перечень из 50-ти приоритетных услуг, которые в этом году планируют перевести в онлайн-плоскость. Среди них есть и замена водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, заказ индивидуальных номерных знаков транспортных средств, выдача лицензии на образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, регистрация общественных объединений, регистрация плательщика единого налога для юридических лиц, присвоение статуса безработного, назначение и выплата помощи по безработице, регистрация рождения ребенка и многое другое.

Е-пенсия: что это такое

В начале августа Пенсионный фонд Украины внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства. Такой сервис позволит назначить пенсию за одно посещение сервисного центра в том случае, если ранее вы подадите заявление и все необходимые документы через веб-портал электронных услуг Фонда.

"Главная задача, которая перед нами стоит — улучшить обслуживание посетителей Фонда, минимизировать затраты времени на оформление пенсий и человеческий фактор. С этой целью мы ввели новую автоматизированную систему назначения пенсий, которая сама определяет наиболее выгодные условия для получателя. Мы кардинально меняем технологию обслуживания граждан. Ранее человеку, чтобы назначить пенсию, нужно было приходить в Фонд несколько раз. Услуга в "одно касание" – это лишь одно посещение учреждения для того, чтобы забрать пенсионное удостоверение", – сообщил председатель правления Фонда Евгений Капинус на презентации проекта.

К слову, это не значит, что теперь пенсионные фонды перестанут обслуживать людей и все нужно будет делать только в режиме онлайн. Это просто расширяет возможности украинцев и облегчает процесс оформления пенсии.

Как оформить пенсию онлайн

Для того, чтобы воспользоваться услугой и оформить пенсию онлайн, в первую очередь нужно будет обзавестись ЭЦП (ранее мы рассказывали, как это сделать) и зарегистрироваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Следом, войдя в личный кабинет на сайте, нужно выбрать пункт "подать заявление о назначении пенсии". Далее нербходиимо заполнить заявление и прикрепить отсканированные документы. Перечень необходимых документов подскажет непосредственно сама система, поэтому все будет просто и понятно; как минимум три обязательных документа, это:

паспорт;

справка о присвоении идентификационного номера;

трудовая книжка.

В заявлении нужно будет ввести способ получения пенсии в будущем: через почту или же через банк. В том случае, если вы выбираете банк, необходимо будет указать отделение, номер счета. Традиционно потребуется ввести свой телефон и адрес электронной почты, после чего можно будет заверить заявление электронной подписью.

У системы будет 10 дней на рассмотрение вашего заявления, после чего вы получите SMS, где будет указано, нужно ли вам предоставить еще какие-то данные, или же пенсия уже будет начисляться - в этом случае вам потребуется обратиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы подать оригиналы документов и получить пенсионное удостоверение.

В правительстве отмечают, что следующий шаг внедрения системы "Е-пенсия" – создание мобильного приложения, которое позволит получить доступ к ресурсам веб-портала электронных услуг Фонда с мобильных устройств.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, можно ли пожилым людям трудоустроиться, чтобы доработать до пенсии, и где гарантированно устроят после 50 лет.

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