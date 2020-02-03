В Кабмине заявили, что на пенсии жителям "ЛДНР" денег нет

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Правительство предлагает Верховной Раде пересмотреть решение о выплатах пенсий для жителей, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом заявила представитель Кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк.

По ее словам, принятие законопроектов о праве на пенсию для жителей ОРДЛО №2083-д и о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" №2343 приведет к значительным расходам, не предусмотренным в государственном бюджете на 2020 год.

Дополнительная нагрузка на госбюджет составит 148 млрд гривен, что не было предусмотрено ранее.

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Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты на этой неделе. В правительстве говорят, что документы, предусматривающие столь серьезные расходы, должны быть предельно сбалансированы.

"Эти законопроекты должны приниматься исключительно сбалансированными и не нести в себе расходы, не предусмотренные в бюджете, не сбавлять доходы в принятом бюджете. Я хочу обратить внимание на законопроекты №2083-д и №2343, которые суммарно принесут дополнительные расходы в размере 148 млрд гривен, не запланированных в бюджете. Кстати, выводы Минфина к ним предоставлены, с ними можно ознакомиться", – отметила Шуляк.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в конце ноября 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован депутатский законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям оккупированных территорий.

Напомним, по состоянию на 2014 год на временно оккупированных территориях были зарегистрированы 1 278 000 пенсионеров, из них 500 000 человек получают пенсию как переселенцы, а более 700 000 пенсионеров ее не получают.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда называла причину, почему Украина не может платить пенсии в ОРДЛО.

Смотрите в сюжете, сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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