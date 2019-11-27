Пенсии для жителей оккупированного Донбасса: в Раду внесен законопроект

Более 700 тысяч пенсионеров на оккупированных территориях не могут получить выплаты

/ Фото: Getty Images

Ранее в Украине заявляли о невозможности выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий, но теперь хотят исправить эту ситуацию – в Верховной Раде зарегистрирован депутатский законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям оккупированных территорий, говорится на сайте парламента.

Председатель Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нардеп Дмитрий Лубинец отметил, что во время выездного заседания Комитета по правам человека в Донецкой и Луганской областях центральной темой обсуждения была выплата пенсий.

"Ситуация когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию – ненормальная. А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска – ужасают и возмущают. Нужны немедленные изменения. И поэтому вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", – заявил он.

Законопроект предусматривает следующие новации:

Реклама

предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;

если пенсионер потерял документы, рассчитывать пенсию можно будет на основании информации из реестра застрахованных лиц;

отмена обязательной регистрации пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий;

выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит – три года).

"В результате мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, где граждан не дискриминируют только потому, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами. Очень рассчитываю на понимание и поддержку народных депутатов без разницы политических взглядов, ибо защита законных прав граждан должна быть нашей общей задачей", – подчеркнул нардеп.

В тренде Украина выполнила все условия для саммита Нормандской четверки – СНБО

Отмечается, что по состоянию на 2014 год на временно оккупированных территориях были зарегистрированы 1 278 000 пенсионеров, из них 500 000 человек получают пенсию как переселенцы, а более 700 000 пенсионеров ее не получают.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда называла причину, почему Украина не может платить пенсии в ОРДЛО.

Напомним, размер средней пенсии в Украине повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц. смотрите в сюжете, сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама