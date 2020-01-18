Пенсионеры должны жить богато: экономист оценил новый законопроект

Солидарная система выплат пенсий сама по себе не работает, однако есть выход, говорит Тарас Козак

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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О необходимости введения многоуровневой пенсионной системы в Украине говорится давно. Ученые и эксперты давали такие рекомендации еще в начале 2000-х. А на государственном уровне этот вопрос стал подниматься лет 10 назад. Однако дальше разговоров дело пока не шло, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Перед самым Новым годом, 27 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект (№2683), который может дать старт введению второго уровня пенсионного обеспечения – общеобязательного накопительного.

Президент инвестиционного фонда "Универ" Тарас Козак уверен, что это позволит увеличить размер пенсий для тех, кто будет делать отчисления в систему обязательного накопительного страхования.

"Этот законопроект только внесен, и он еще наверняка будет претерпевать изменения. Так что пока я могу сказать только одно: хорошо, что он внесен в Раду. Внедрение второго уровня пенсионного обеспечения, обязательного накопительного, давно стоит в повестке дня, фактически с 2003 года. И отсутствие такой системы – большая проблема в нескольких аспектах", – говорит эксперт.

Он заметил, что без накопительной системы пенсионеры не могут жить богато.

"В условиях старения населения, экономических кризисов, выезда за границу трудоспособного населения средств в Пенсионном фонде не хватает, и его надо дотировать из бюджета. То есть солидарная система сама по себе не работает", – объясняет экономист.

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"Во всех странах уже поняли, что солидарная система не может обеспечить более-менее достойную пенсию. Нужен комплекс из нескольких видов пенсий. Во-вторых, накопительные пенсии – это "длинные" и дешевые деньги в экономике. У нас вот плохие дороги, старые коммуникации – вся инфраструктура городов изношена на 100%. Их надо менять, но где взять на это деньги? У государства таких денег нет. А привлекать инвестиции – дорого, ведь водопровод или канализация окупаются только за 20 лет", – говорит президент инвестфонда.

Он напомнил, что во многих странах мира используют на эти цели деньги пенсионных фондов, которые имеют "длинные" деньги, то есть которые люди платят годами и десятилетиями, но не используют их. К тому же это дешевые деньги.

"То есть если инфляция 2%, пенсионный фонд готов размещать эти деньги под 3-4%. Такие дешевые деньги больше взять неоткуда. А так, с одной стороны, гражданин будет иметь более надежную инфраструктуру и еще и доходы на свой вклад", – резюмировал Тарас Козак.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы пенсионной реформы.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Надо копить: украинцам готовят новый закон о пенсиях" .

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