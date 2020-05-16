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Работа салонов красоты во время карантина: Минздрав обнародовал новые правила

16 мая, 21:56

Елена Вус

Украинцы могут посещать парикмахерские и салоны красоты

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые правила для работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.

"Смягчение карантина "набирает обороты". Наконец-то есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте в правилах", – говорится в сообщении.

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По новым правилам посетители обязаны:

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  • посещать салоны красоты только по предварительной записи;
  • иметь средства индивидуальной защиты;
  • ожидать своей очереди на улице;
  • на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров.

Персонал обязан:

  • перед началом работы проходить температурный скрининг;
  • иметь средства индивидуальной защиты (только респираторы без клапана выдоха);
  • на местах предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 1,5 метра;
  • обеспечить дезинфекцию после каждого клиента;
  • организовать централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты;
  • у входа в салон красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 метра;
  • в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных игрушек.

Как известно, в Украине карантин продлен до 22 мая, однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, действие карантинных мер будет продлено и в дальнейшем.

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