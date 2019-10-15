Переговоры с МВФ о новой программе: глава Нацбанка отправляется в США

/ Фото: пресс-центр НБУ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий отбывает сегодня в Вашингтон, США для участия в Ежегодном собрании Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В собрании также примут участие первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель председателя – Дмитрий Сологуб, которые присоединятся к украинской делегации 16 октября", – говорится в сообщении.

Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка проходит 14-20 октября 2019.

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"Во время Ежегодного собрания украинская делегация проведет ряд рабочих встреч с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков, а также двусторонние встречи с руководителями ряда центробанков", - отметили в НБУ.

Видео: facebook.com/PMHoncharuk/

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры с МВФ продолжаются, хотя в прессе появились манипуляции на эту тему.

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Напомним, эксперты рассказывали сайту "Сегодня", что само сотрудничество с МВФ остается очень важным для Украины, а вот предоставление денег – пока не критично.

Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов также заявил, что переговоры Украины и МВФ не приостановлены. Таким образом, Милованов опроверг сообщения СМИ со ссылкой на замглавы Нацбанка Екатерину Рожкову о том, что переговоры о транше якобы прекращены. Сама Рожкова подтвердила, что переговоры продолжаются.

Напомним, 14-18 октября украинская делегация отправится в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и МВФ, где продолжит переговоры о новой программе фонда для Украины.

Миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что валовой внутренний продукт на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

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