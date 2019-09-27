Миссия МВФ не ответила: эксперты объяснили, есть ли риски для Украины

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

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Работавшая в Украине с 12 сентября во главе с Роном ван Роденом миссия Международного валютного фонда (МВФ) покинула страну. Украинские СМИ уже не преминули сообщить, что миссия фонда не будет рекомендовать новую программу кредитования для Украины. Эту информацию опровергают в Кабмине.

Насколько критичным может стать отказ главного кредитора предоставить Украине кредит в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования EFF, сайт "Сегодня" спросил у экспертов.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, само сотрудничество с МВФ остается очень важным для Украины, а вот предоставление денег – пока не критично.

"У нас достаточно устойчивая ситуация и три-шесть месяцев мы можем продержаться без МВФ. Просто ближайшие месяцы нет больших погашений по вешнему долгу. А потом все станет очень критично для экономики Украины", – сказал он.

Экономист Виктор Скаршевский солидарен с коллегой, но называет другие сроки возникновения острой необходимости в деньгах фонда.

"С точки зрения финансов это совсем не критично – не только на этот год, но и на следующий, – отметил эксперт. – Хотя и [будут] пиковые выплаты по внешнему долгу, в Украине достаточно ресурсов, чтобы погасить долги. Плюс еще есть возможность выйти на внешние рынки, например, по еврооблигациям".

Скаршевский также добавил, что влияние сотрудничества с МВФ на процентные ставки по еврооблигациям сейчас переоценено.

"Как показывает практика, если есть влияние, то 0,5% – максимум 1% и это не так и критично", – добавил Скаршевский.

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день переговоров с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров. Анонимные источники отмечали, что украинским властям не удалось достичь договоренности о новой программе МВФ из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что ВВП на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ждет от МВФ новых рекомендаций. В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила, что "План действий правительства", который будет представлен в ближайшее время, и принятие сбалансированного государственного бюджета на 2020 год позволят быстрее достичь договоренности с МВФ.

А в Нацбанке намекнули, что проблемные темы в переговорах все же имеются: "О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только", – написал глава НБУ Яков Смолий в Twitter.

Как известно, текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступилв том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. Она вернулась в Украину, как и обещала, после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

О визите миссии фонда в мае смотрите в нашем сюжете:

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