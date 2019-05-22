Пересмотра не будет: миссия МВФ уезжает из Украины – СМИ

"Ревизоры" покидают Киев из-за роспуска Верховной Рады, сообщают источники

Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу в Украине 21 мая, сокращает график работы в нашей стране. Представители Фонда не будут заниматься пересмотром программы сотрудничества, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина – роспуск парламента", – говорится в сообщении.

По данным источника, "не остались незамеченными" и некоторые кадровые назначения в Администрации президента.

Напомним, накануне, 21 мая, премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии МВФ. В сообщении об этом подчеркивается, что "сотрудничество важно для обеих сторон".

Ранее предполагалось, что представители Фонда пробудут в Украине две недели. За это время специалисты планировали дать оценку реформам, предусмотренным программой сотрудничества, а также провести встречи с представителями власти. В частности, программой предусмотрено проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и создание рынка газа.

В свою очередь советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявлял, что Украина пока "удержится" и без транша МВФ. При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе сотрудничество с Фондом все-таки необходимо.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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