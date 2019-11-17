"Перезагрузка власти": Милованов отчитался об увольнениях на госпредприятиях

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Вслед за запуском открытого сервиса мониторинга государственных предприятий Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. Об этом в воскресенье, 17 ноября, написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Перезагрузка власти… На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс. Решения об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и мной. Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем", – сообщил он.

Милованов добавил, что у министерства есть четкие критерии, которые учитываются при принятии решения, – финансовые результаты, выполнение ключевых показателей (КPІ) и задач, репутация и командность работы.

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По его словам, все предприятия продолжают работать в штатном режиме.

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Как писали новости "Сегодня", на прошлой неделе Милованов сообщил, что Минэкономики будет согласовывать списки существующих госпредприятий и выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив.

В программе деятельности правительства на пять лет говорится, что в Украине планируют приватизировать сотни госпредприятий и ликвидировать более тысячи. Подробнее о целях Кабмина узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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