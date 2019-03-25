Первая волна компенсаций пенсионерам завершилась
2 миллиона 95 000 граждан получили единовременную выплату в 1200 гривен
Первая волна компенсаций пенсионерам – завершилась. 2 миллиона 95 000 граждан получили единовременную выплату в 1200 гривен, обещанную Петром Порошенко. Это те, кто после проведения индексации, имеют минимальную пенсию. Еще столько же пожилые люди получат в апреле.
Средства на это появились после растаможки авто на евро номерах. На счета пенсионного фонда поступило почти 14 млрд гривен.
Повышение пенсий и монетизации субсидий президент называет первыми шагами борьбы с бедностью. Ее преодоление Петр Порошенко приравнивает к вопросам национальной безопасности.
"С начала марта и далее мы будем оказывать помощь тем, кто в ней нуждается быстрее. В первую очередь кто это? Это пенсионеры. Потому что мы поднимали минимальную заработную плату, росла на 24-25 процентов в год средняя заработная плата, росла доходность украинских предприятий, рос ВВП. А пенсионеры, из-за того, что мы вынуждены были финансировать армию, финансировать реформы, финансировать децентрализацию... Пенсионеры сейчас нуждаются в нашей помощи – те, кто получают минимальную пенсию, это сегодня 20-30 процентов пенсионеров, которые просто имели малую зарплату, работали уборщицами, секретаршами, у которых не было зарплат, хотя стаж высокий", – заявил Петр Порошенко.
Накануне в Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит 1205 гривен доплаты. Деньги выплачивают пенсионерам, у которых большой страховой стаж и низкие пенсии.
Напомним, с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн украинцев. При этом перерасчет стал ежегодным – с марта каждого года размер пенсий будет повышаться в зависимости от инфляции и роста зарплат в стране. В Пенсионном фонде подсчитали, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.
По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.
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