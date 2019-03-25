Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Первая волна компенсаций пенсионерам завершилась

Сегодня, 21:35

2 миллиона 95 000 граждан получили единовременную выплату в 1200 гривен

Первая волна компенсаций пенсионерам завершилась Экономика 2 миллиона 95 000 граждан получили единовременную выплату в 1200 гривен

Первая волна компенсаций пенсионерам – завершилась. 2 миллиона 95 000 граждан получили единовременную выплату в 1200 гривен, обещанную Петром Порошенко. Это те, кто после проведения индексации, имеют минимальную пенсию. Еще столько же пожилые люди получат в апреле.

Средства на это появились после растаможки авто на евро номерах. На счета пенсионного фонда поступило почти 14 млрд гривен.

Повышение пенсий и монетизации субсидий президент называет первыми шагами борьбы с бедностью. Ее преодоление Петр Порошенко приравнивает к вопросам национальной безопасности.

"С начала марта и далее мы будем оказывать помощь тем, кто в ней нуждается быстрее. В первую очередь кто это? Это пенсионеры. Потому что мы поднимали минимальную заработную плату, росла на 24-25 процентов в год средняя заработная плата, росла доходность украинских предприятий, рос ВВП. А пенсионеры, из-за того, что мы вынуждены были финансировать армию, финансировать реформы, финансировать децентрализацию... Пенсионеры сейчас нуждаются в нашей помощи – те, кто получают минимальную пенсию, это сегодня 20-30 процентов пенсионеров, которые просто имели малую зарплату, работали уборщицами, секретаршами, у которых не было зарплат, хотя стаж высокий", – заявил Петр Порошенко.

Накануне в Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит 1205 гривен доплаты. Деньги выплачивают пенсионерам, у которых большой страховой стаж и низкие пенсии.

Напомним, с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн украинцев. При этом перерасчет стал ежегодным – с марта каждого года размер пенсий будет повышаться в зависимости от инфляции и роста зарплат в стране.  В Пенсионном фонде подсчитали, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пенсии, пенсионеры, страховой стаж, Петр Порошенко, реформы, доплаты, повышение пенсий

Вы сейчас просматриваете новость " Первая волна компенсаций пенсионерам завершилась". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит 1205 гривен доплаты

Сегодня, 17:29

Деньги выплачивают пенсионерам, у которых большой страховой стаж и низкие пенсии

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Индексация пенсий и монетизация субсидий: Порошенко сообщил подробности

23 марта, 14:17

По его словам, более 150 тысяч жителей Черновицкой области получат субсидии наличными

Порошенко рассказал, кто больше всех пострадал от российской агрессии

23 марта, 09:58

Пенсии растут медленнее, чем заработная плата, отметил президент

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Катя Кищук показала голую грудь