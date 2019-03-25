В Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит 1205 гривен доплаты

Деньги выплачивают пенсионерам, у которых большой страховой стаж и низкие пенсии

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит 1205 гривен доплаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg 2019-03-25T17:29:00+02:00 Экономика Деньги выплачивают пенсионерам, у которых большой страховой стаж и низкие пенсии

В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 гривен. Об этом напомнила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, передает "Укринформ".

"С апреля начнем выплачивать вторую часть единовременной выплаты", — сказала Ковпашко.

Она подчеркнула, что единовременная доплата к пенсии общей суммой 2410 тысяч гривен выплачивается пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет — женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых при этом размер пенсии не превышает суммы 1669 тысяч гривен, что составляет 40% от минимальной заработной платы.

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Ковпашко уточнила, что выплата производится двумя равными частями — по 1205 гривен в марте и апреле.

"Хочу обратить внимание, что выписано четко в постановлении: эта единовременная выплата абсолютно никак не повлияет на доход пенсионеров, которые получают определенные льготы, имея соответствующий статус. И она не повлияет на тех, кто получает субсидии", — подчеркнула Ковпашко.

Напомним, с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн украинцев. При этом перерасчет стал ежегодным – с марта каждого года размер пенсий будет повышаться в зависимости от инфляции и роста зарплат в стране. В Пенсионном фонде подсчитали, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.

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