Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угроза

26 августа, 06:06

Об угрозе предупредили в Совете по финансовой стабильности

/ Фото: AFP

При ограниченных возможностях Украины привлекать средства на международных рынках капитала, возникнет угроза финансированию дефицита бюджета в полном объеме и рефинансированию госдолга.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ) о деятельности Совета по финансовой стабильности.

В документе отмечается, что Украина в 2019-2021 годах проходит период пиковых выплат по внешнему долгу.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Реклама

"Правительство внедряет шаги, призванные повысить фискальную устойчивость. В частности, приняты меры по фискальной консолидации, в том числе введены новые фискальные правила в Бюджетный кодекс Украины", – сказано в отчете.

В тренде
Ринат Ахметов поздравил шахтеров и дончан с праздниками: Пусть скорее на Донбасс придет долгожданный Мир

Согласно этим правилам, дефицит госбюджета не может превышать 3% валового внутреннего продукта, а государственный и гарантированный государством долг – 60% ВВП. При этом объем предоставления государственных гарантий ограничен размером в 3% плановых доходов общего фонда госбюджета.

Читайте также статью "Сегодня" – Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней

В отчете также сказано, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) является важным, учитывая возможность получения льготного финансирования от международных партнеров, включая Евросоюз и Всемирный банк, и увеличение доступа к международному рынку капитала.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

По данным Минфина, в 2019 году Украина должна выплатить по госдолгу (обслуживание и погашение самого долга) 482,46 млрд грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

НБУ долги госдолг МВФ

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
"Золотая" картошка: будут ли падать ценыЭкономика
Доллар и евро в Украине повернули в гору после падения
Доллар и евро в Украине повернули в гору после паденияФинансы
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествах
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествахЭкономика
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили Россию
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили РоссиюЭкономика

Новости партнеров

Loading...