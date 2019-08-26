Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угроза

Об угрозе предупредили в Совете по финансовой стабильности

/ Фото: AFP

При ограниченных возможностях Украины привлекать средства на международных рынках капитала, возникнет угроза финансированию дефицита бюджета в полном объеме и рефинансированию госдолга.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ) о деятельности Совета по финансовой стабильности.

В документе отмечается, что Украина в 2019-2021 годах проходит период пиковых выплат по внешнему долгу.

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"Правительство внедряет шаги, призванные повысить фискальную устойчивость. В частности, приняты меры по фискальной консолидации, в том числе введены новые фискальные правила в Бюджетный кодекс Украины", – сказано в отчете.

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Согласно этим правилам, дефицит госбюджета не может превышать 3% валового внутреннего продукта, а государственный и гарантированный государством долг – 60% ВВП. При этом объем предоставления государственных гарантий ограничен размером в 3% плановых доходов общего фонда госбюджета.

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В отчете также сказано, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) является важным, учитывая возможность получения льготного финансирования от международных партнеров, включая Евросоюз и Всемирный банк, и увеличение доступа к международному рынку капитала.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

По данным Минфина, в 2019 году Украина должна выплатить по госдолгу (обслуживание и погашение самого долга) 482,46 млрд грн.

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