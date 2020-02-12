В Минфине рассказали о новой электронной акцизной марке: детали

У новой системы есть особенности, которые будут вводиться поэтапно

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Кабмин утвердил изменения в положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков и табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Новации были разработаны Минфином совместно с Министерством цифровой информации, Государственной налоговой службой и командой "Дія".

Новая система предусматривает ряд особенностей, которые будут вводиться поэтапно.

Бумажные акцизные марки видоизменятся. На них будут добавлены два элемента: QR-код и штрих-код.

Для получения акцизных марок, проверки уплаты акциза и отчетности производитель будет использовать электронный кабинет налогоплательщика. Таким образом, бумажных заявок на получение марок со временем не будет.

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Система "Электронная акцизная марка" будет строиться по модульному принципу, что предполагает определенный начальный функционал, который далее может быть расширен, например, для погашения акцизной марки при ее продаже с использованием РРО.

"Этих изменений требует от нас добросовестный бизнес. Цель проста и понятна – борьба с теневым рынком и минимизация влияния человеческого фактора на администрирование, что увеличит поступления в бюджет и улучшит справедливую конкуренцию", – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, уже с 1 апреля 2020 года появится возможность заказа нового образца марки через электронный кабинет. А с 1 мая 2020 года вводится в обращение новый образец марки акцизного налога для алкогольных напитков.

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Сейчас в тестовом режиме уже работает сервис проверки акцизных марок. Марку можно проверить в "ручном" режиме путем ввода ее реквизитов в электронном кабинете налогоплательщика в сервисе "Поиск акцизной марки", созданном ГНС. Этот сервис предоставляет возможность осуществлять общественный контроль над оборотом подакцизных товаров.

С 14 февраля стартует разработка открытого API, что позволит сторонним разработчикам создавать собственные программные средства для сканирования акцизных марок.

В Минфине добавили, что в 2019 году из незаконного оборота изъяли алкогольных напитков на сумму 154,8 млн грн.

В течение января 2020 года уже осуществлены 443 проверки в местах розничной торговли алкогольными напитками и выявлены 435 случаев нарушения налогоплательщиками законодательства, регулирующего оборот алкогольных напитков. По результатам проверок к нарушителям применены финансовые санкции в размере 7,2 млн грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2317 об улучшении администрирования акцизного налога.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в тени.

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