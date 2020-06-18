План правительства: все намеченные мероприятия будут выполняться

Правительство планирует выполнять намеченные мероприятия даже после того, как Верховная Рада не поддержала программу действий Кабмина. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Парламент не поддержал программу деятельности правительства. Но для нас это ничего не меняет. Мы продолжим выполнять намеченные задачи. Это и поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, это поддержка энергетиков, фермеров и много других шагов, которых ожидает общество. Я неоднократно говорил, что наше правительство не интересует иммунитет – нас интересует благосостояние страны", – сообщил он.

После непринятия парламентом программы правительства премьер Шмыгаль вышел к журналистам и ответил на главные вопросы. Глава Кабмина полагает, что Рада не приняла программу правительства из-за невосприятия некоторых министров. Фамилий министров Шмыгаль не назвал.

"Программа деятельности – это была возможность для депутатов продемонстрировать единство политикума и заботу о людях. И я благодарю тех народных избранников, которые поддержали наши совместные наработки", – сказал он.

Отметим, что программу собираются доработать – на это есть еще 60 дней.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на днях Кабмин доработал программу своей деятельности. Это своего рода дорожная карта, реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также план действий на средне- и долгосрочный период.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что правительство с помощью экспертов, ученых и бизнес-ассоциаций разработало программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

О том, какие вопросы задавали премьеру после того, как народные депутаты опять не нашли достаточного количества голосов за правительственную программу, смотрите видео:

Видео: PavlovskyNEWS

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