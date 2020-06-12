Кабмин доработал Программу своей деятельности и передает в Раду

Недавно парламент уже забраковал правительственный документ, назвав его рефератом

Кабинет министров утвердил Программу деятельности правительства, которую ранее забраковала Верховная Рада, и признал утратившим силу постановление от 2 апреля 2020 №270, которым был утвержден предварительный проект программы. Документ снова направляется в Верховную Раду. Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем внеочередном заседании КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ уже сегодня должен быть внесен в Раду.

"Подготовленный проект Программы деятельности правительства разработан совместно с комитетами Верховной Рады. За основу взяты предвыборные программы президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", указы президента, наработки Кабинета министров, совместные наработки комитетов Верховной Рады. Документ структурирован и учитывает все векторы развития страны", – сказал он.

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Программа правительства – это "дорожная карта", реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период. В программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции посредством усиления курса сотрудничества в рамках "Восточного партнерства" и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС, обновление положений Соглашения об ассоциации, внедрение стандартов НАТО.

Программа предусматривает, что Правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных онлайн. Также Программа содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Программа также предусматривает поддержку национального производителя, разработку и внедрение стимулов для развития бизнеса в Украине. Профильные ведомства среди прочего должны заняться следующими направлениями:

увеличение количества занятых лиц в малом и среднем бизнесе;

среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%;

увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров;

осуществление перехода от экспортно-сырьевой направленности к технологической;

проведение прозрачной приватизации государственных предприятий;

10% валового внутреннего продукта Украины будет формировать IT-отрасль;

обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% запланированного объема ВВП;

ежегодный перерасчет пенсий 11 млн пенсионеров;

упрощение порядка назначения субсидий.

Как сообщали новости "Сегодня", Рада забраковала программу деятельности Кабмина. Этот документ описывает основные приоритеты деятельности правительства. Премьер ранее уверял, что программа реалистична и предусматривает восстановление экономического роста. В то же время Шмыгаль поблагодарил Раду за решение доработать программу деятельности Кабмина.

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