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Сезон "витаминов" в Украине: названы самые дешевые ягоды и фрукты

27 июня, 08:13

Большинство позиций еще будет дешеветь, уверяют продавцы


Украины переживают период сильной жары, облегчить которую помогают фруктовые лимонады. Тем более в сезонные ягоды на прилавках страны представлены на любой вкус. Корреспонденты новостей "Сегодня" выяснили, какие ягоды и фрукты покупать сейчас наиболее выгодно. 

Жительница Киева Елена Класон показывает только что купленные ягоды. За малину она заплатила 40 гривен, за чернику – 60, в целом – аж 100 гривен. Но продавцы успокаивают покупателей, говорят: летние ягоды и фрукты будут дешеветь.

А прямо сейчас выгодно покупать клубнику. Килограмм стоит 30 гривен.

На втором месте по доступности – черешня. Сейчас ее на прилавках больше всего. Стоимость килограмма – от 45 гривен. Продавец Алим каждый день реализовывает по полтонны ягоды. Он уверен, что черешня еще будет дешеветь, хотя сейчас немного подорожала.

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На третьем месте среди самых дешевых ягод и фруктов – абрикосы. Некоторые продавцы продают их по 35 гривен, но таких предложений пока немного. В большинстве случает цены варьируются от 45 до 60 гривен.

На четвертом месте ‑ малина. За нее просят от 40 до 60 гривен. Несмотря на то, что ягода появилась на прилавках только несколько дней назад, нехватки в покупателях нет, говорит продавщица Людмила. Она отмечает, что уже через неделю малина станет дешевле.

Диетолог Евгения Кириллиова советует не отказывать себе в сезонных ягодах и фруктах, но употреблять их нужно ответственно.

"Фрукты и ягоды ми не един на десерт. Их нужно есть за 30 минут до основной трапезы или через 2‑3 часа после основного приема пищи", – говорит специалистка.

Одна порция должна быть не больше 250 граммов, иначе не избежать вздутия и боли в желудке. 

Напомним, в Украине резко подешевели арбузы – за минувшие выходные цены на них упали в два раза.

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Тег цены, клубника, ягоды, фрукты, малина, черешня, абрикосы, цены на продукты

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