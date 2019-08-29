Почему Нацбанк не может прямо влиять на инфляцию: объяснение экономиста

НБУ заявляет о политике инфляционного таргетирования, но регулирует не все

/ Фото: пресс-центр НБУ

Реальный рост потребительский цен в Украине будет выше прогноза Национального банка (НБУ), который поставил цельснизить инфляцию до 6,3%. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Экономист объяснил: возможности Нацбанка влиять на инфляцию на самом деле ограничены – при существующей структуре украинской экономики только монетарными методами регулировать цены не получится.

"Я очень скептически отношусь к заявлениям НБУ, что они могут обеспечивать целевые показатели инфляции. Структура нашей экономики, ее сырьевая часть, а также уровень доходов населения и тот факт, что большая часть затрат связана именно с продуктами питания, сезонность цен – все это не дает возможности проводить политику инфляционного таргетирования. Разве что базовую инфляцию, которая не учитывает цены на сырьевые товары. Скажем, сегодня говорят о плохом урожае картофеля. Соответственно, можно ожидать, что цены на картошку вырастут. Каким образом Нацбанк может добиться своих целей в этом случае? То есть существуют факторы, которые вообще не зависят от действий НБУ", – сказал Кушнирук.

Подробнее о ситуации читайте на сайте "Сегодня":

Ценовой вопрос: инфляция в Украине может быть выше прогнозируемой

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной

валютой 2019 года:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама