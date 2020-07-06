Почему Украина беднее России и Беларуси: в "Слуге народа" нашли неожиданное объяснение

По словам нардепа, по сравнению с 1991 годом ВВП Украины упал на 30%

Украина значительно отстает от многих стран по уровню ВВП на душу населения. Об этом в интервью изданию "Апостроф" сказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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"В рейтинге стран по ВВП на душу населения находимся на границе последней трети, 130-е место где-то там плюс-минус, в зависимости от методов подсчета. Чтобы было понятно – в европейской части СНГ выше доход на душу населения. В Беларуси в два раза, в России в три раза. Выше в Армении", – сказал он.

По словам нардепа, по сравнению с 1991 годом ВВП Украины упал на 30%.

"Это что надо было делать со страной, и я сейчас говорю не только о власти, я говорю о всем обществе, чтобы за последние 30 лет упасть больше, чем кто-либо в мире? Что мы детям собрались оставлять?", – сказал он.

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Гетманцев напомнил, что в 1991 году "мы сравнивали себя с Францией…, потом мы тактично стали сравнивать себя с Польшей".

"А сейчас для того, чтобы достичь уровня ВВП Польши, нам надо 30-40 лет, при том что прирост ВВП Польши должен упасть, а у наш подняться до 7%. То есть это ваши дети станут взрослыми, уже очень взрослыми, понимаете? Мы неадекватно оцениваем свою роль в мире, продолжаем раздувать щеки, угробив свою страну", - сказал он.

При этом политик утверждает, что виновные в сложившийся ситуации не только власти, но и простые украинцы.

"И это, позволю себе мысль, за которую буду бит, – следствие безответственных действий всего взрослого населения нашей страны, не только власти. Поэтому у нас есть два варианта: или продолжать это все и согласиться, сказать, что да, мы хотим быть самой бедной страной, нам, в принципе, неплохо или мы поджимаем пояса и пытаемся медленно, но уверенно, через поколения достичь и превзойти наших соседей", - сказал он.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада планирует принять закон об амнистии капитала.

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Напомним. президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы страны.

Видео: president.gov.ua

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