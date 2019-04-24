Почта и банки изменили графики работы на Пасху: расписание выходных

Банки закроются на пять дней, а почтовики пошли навстречу клиентам

Фото: "Укрпочта" / Facebook.

На Пасху и майские праздники украинцев ждут пять выходных подряд. Отдыхать вместе с рядовыми гражданами будут также госучреждения, банки и отделения связи. Сайт "Сегодня" сделал подборку, которая поможет спланировать финансовые и почтовые операции на время маевки.

Бюджетные учреждения будут отдыхать согласно графику, составленному Кабмином еще 10 января - с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая. 30 апреля отрабатывается 11 мая. Еще один официальный выходной – 9 мая, но в этом случае обошлось без переносов рабочих дней.

Почтовики все же пошли навстречу клиентам – "Укрпочта" организовала дежурства некоторых отделений, которым придется работать 28-29 апреля, а также 1 мая.

А "Новая почта" обычно работает по выходным, поэтому отделения полностью закроются только в Пасху, 28 апреля. В целом почта будет работать по такому графику:

27 апреля – суббота – обычный график работы конкретного отделения для субботы;

28 апреля – воскресенье - выходной день;

29 апреля – понедельник – отделения и адресная доставка работают с 9:00 до 16:00;

30 апреля – вторник – график работы конкретного отделения для субботы;

1 мая – среда – отделения и адресная доставка работают с 09:00 до 16:00;

2 мая – четверг – обычный график работы в будний день;

8 мая – среда – обычный график работы в будний день;

9 мая – четверг – отделения и адресная доставка работают с 09:00 до 16:00;

10 мая – пятница – обычный график работы в будний день.

Изменится и расписание работы банков. Так, согласно календарю Национального банка Украины (НБУ):

с 27 апреля по 1 мая (включительно) – выходные;

2 мая (четверг) и 3 мая (пятница) – рабочие дни;

4 мая (суббота) и 5 мая (воскресенье) – выходные;

6 мая (понедельник), 7 мая (вторник) и 8 мая (среда) – рабочие дни;

9 мая (четверг) – выходной;

10 мая (пятница) – рабочий день;

11 мая (суббота) – рабочий день, отработка за 30 апреля;

12 мая (воскресенье) – выходной.

Календарь рабочих дней банковской системы / пресс-служба НБУ

Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды на Пасху - ожидается небольшое понижение температуры, а местами – дожди с грозами.

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