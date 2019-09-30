Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,08
26,33

Подготовка к отопительному сезону: стало известно, сколько газа закачала Украина

30 сентября, 13:45

Только за 28 сентября подземные хранилища пополнились почти на 64 млн куб. м

/ Фото: AFP

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 28 сентября достигли почти 20,3 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 30 сентября.

По информации компании, за сутки закачано 63,7 млн куб. м газа.

Реклама

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

В тренде
Курсы валют, мошеннические схемы и пенсии: что изменилось за неделю
Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В августе "Нафтогаз" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могли купить газ в сентябре по низкой летней цене, чтобы использовать его в течение отопительного сезона. Предложением воспользовались более 50 тыс. семей.

Мы также узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Укртрансгаз ПХГ запасы газа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцев
Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцевЭкономика
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услуги
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услугиЭкономика
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделю
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделюФинансы
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакетыЭкономика
"Будут просить деньги – жалуйтесь": экс-зам Супрун рассказал о новом этапе медреформыЭкономика
Рост прожиточного минимума вдвое: в Кабмине поставили цель
Рост прожиточного минимума вдвое: в Кабмине поставили цельЭкономика

Новости партнеров

Loading...