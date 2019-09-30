Подготовка к отопительному сезону: стало известно, сколько газа закачала Украина

Только за 28 сентября подземные хранилища пополнились почти на 64 млн куб. м

/ Фото: AFP

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 28 сентября достигли почти 20,3 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 30 сентября.

По информации компании, за сутки закачано 63,7 млн куб. м газа.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

В августе "Нафтогаз" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могли купить газ в сентябре по низкой летней цене, чтобы использовать его в течение отопительного сезона. Предложением воспользовались более 50 тыс. семей.

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