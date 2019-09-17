Украина обеспечена газом на зиму: Коболев сделал заявление

Запасы газа в подземных хранилищах достигли 19,5 млрд куб. м

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Природного газа, закачанного в украинские подземные хранилища (ПХГ), достаточно для прохождения зимы. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, слова которого приводятся на странице компании в Facebook во вторник, 17 сентября.

Пресс-служба сообщает, что объем газа в ПХГ уже достиг 19,5 млрд куб. м и на 4 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель.

"Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на первый квартал [2020 года] гарантированные физические поставки газа, можем констатировать – Украина обеспечена газом на следующую зиму", – подчеркнул Коболев.

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В компании добавили, что закачка газа продлится до начала отопительного сезона.

"Нужно накопить в ПХГ около 20 млрд куб. м газа, чтобы минимизировать любые энергетические риски", – сказано в сообщении.

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Как писали новости "Сегодня", на прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина закачала достаточный объем газа в ПХГ для нормального прохождения зимы. При этом он добавил, что Киеву предстоят сложные газовые переговоры с Москвой, которые назначены на 19 сентября.

17 сентября пресс-служба "Нафтогаза" также сообщила, что компания подписала соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года.

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