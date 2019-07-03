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Подметают улицы и убирают кладбища: сколько взыскали с алиментщиков по долгам

3 июля, 16:27

Данные о погашении задолженности раскрыл глава Минюста

Фото: Сегодня

С начала действия в Украине инициативы "Чужих детей не бывает" с неплательщиков алиментов взыскали свыше 7,6 млрд грн в пользу около миллиона детей. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, информирует 3 июля пресс-служба Минюста.

"25 лет в Украине многие отцы, которые жили отдельно от семьи, не хотели делать этого. Мы нашли механизмы, которые заставили алиментщиков вспомнить о собственных детях", – отметил он.

Глава Минюста добавил, что 40 тыс. должников отработали на общественно полезных работах: подметали улицы, убирали кладбища и за счет этого погашали задолженность перед детьми.

По его словам, относительно 128 тыс. должников действуют запреты на выезд из Украины, управление автомобилем, а также пользование оружием и охоту. Почти 60 тыс. неплательщиков были вынуждены заплатить штраф в размере от 20% до 50% от суммы долга, сказал Петренко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 456 GT 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн.

В этом году государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:


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Тег долги, алименты, Петренко, Минюст

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Источник:

Сегодня

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