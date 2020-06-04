Показатель сбора налога, от которого зависят выплаты украинцам, снижается

В бюджет Фонда социального страхования на протяжении мая 2020 года поступило 1,856 млрд гривен единого взноса (ЕСВ), то есть на 0,423 млрд гривен, или 18,6%, меньше прогнозного показателя. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года на счет Фонда от доли ЕСВ поступило 10,066 млрд грн, что меньше плана на 1,097 млрд грн, или на 9,8%.

"Невыполнение доходной части бюджета Фонда связано, в частности, со снижением прогнозируемого размером фонда оплаты труда по стране, уменьшением объемов производства во время пандемии", – рассказали в ведомстве.

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С целью обеспечения стабильной работы Фонда 20 мая 2020 года Кабмин принял решение о предоставлении ФССУ финансовой помощи из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в размере 2,27 млрд грн, из которых 1,808 млрд грн Фонд должен вернуть государству. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 3 июня 2020 года согласовал выделение указанных средств.

Отметим, поступления в размере 9,5727% единого взноса является основным источником доходов Фонда социального страхования Украины и направляются на финансирование материального обеспечения, страховых выплат и медико-социальных услуг для 12,3 млн застрахованных лиц и более 205 000 пострадавших на производстве работников и их семей.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон об устранении дискриминации по кругу плательщиков единого взноса (№ 592-ІХ), который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

В апреле 2020 года поступления от единого социального взноса впервые с 2016 года сократились на 3,8%.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы Украины. Глава государства также уже анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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