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Показатель средней зарплаты за февраль увеличили

16 апреля, 13:33

Виктория Подолянец

Этот параметр влияет на выплаты выходящим на пенсию гражданам

В Украине, где 1 мая должна произойти индексация пенсий, показатель средней зарплаты за февраль 2020 года на одно застрахованное лицо составит в сумме 9658 грн 03 коп., сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" применяется при назначении выплат выходящим на пенсию гражданам.

Показатель средней зарплаты за январь 2020 года на одно застрахованное лицо был утвержден в размере 9581 грн 38 коп., что на 76 грн 65 коп. меньше, чем за февраль.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Пенсионный фонд начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет. Перерасчет провели почти для полутора миллионов получателей пенсий.

Напомним, после начала доплат по 500 гривен на выплату пенсий в Украине в апреле в целом направили уже 17,2 миллиарда гривен.

Согласно предлагаемым изменениям в госбюджет, Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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