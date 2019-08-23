"Положительные изменения ускорятся": у Зеленского встретились с президентом Всемирного банка

Алексей Гончарук / Фото: Офис Президента Украины

Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук встретился с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Об этом он написал в пятницу, 23 августа, на своей странице в Facebook.

"В следующие пару лет должны выйти на совершенно другой уровень сотрудничества, который вы увидите в виде новых дорог, инфраструктуры и экономического роста. Скоро положительные изменения значительно ускорятся", – сообщил Гончарук.

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Фото: Алексей Гончарук / Facebook

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Новости "Сегодня" писали, что ранее с Малпассом встретились председатель Национального банка Украины Яков Смолий и первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова. В частности, они обсудили перспективы дальнейшего укрепления украинского финансового сектора.

По мнению экономиста представительства ВБ в Украине Анастасии Головач, Киеву следует остановить повышение минимальной зарплаты до момента, пока не завершатся ключевые структурные реформы.

В июле советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров встретился с представителями ВБ в Киеве. По итогам переговоров он сообщил, что для ускорения экономического развития и повышения благосостояния в Украине должно состояться повсеместное развертывание высокоскоростных сетей доступа к интернету.

В июне в Украине был с визитом президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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