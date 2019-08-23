Смолий встретился с руководством Всемирного банка: о чем говорили

Яков Смолий. Фото: НБУ/Facebook

Всемирный банк (ВБ) поддерживает проекты в Украине, направленные на реформирование финансового сектора, усиление банковского надзора, укрепление надзорных функций Национального банка Украины (НБУ) и корпоративного управления госбанками, а также урегулирование проблемных кредитов.

Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook по итогам встречи главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой с президентом группы ВБ Дэвидом Малпассом, вице-президентом ВБ в Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером и директором ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

/ Фото: пресс-центр НБУ

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"В течение встречи участники обсудили перспективы дальнейшего укрепления украинского финансового сектора. Особое внимание уделили вопросам роста объемов кредитования частного сектора в стране и уменьшения доли неработающих кредитов в банковской системе", – сказано в сообщении.

Смолий поблагодарил представителей ВБ за плодотворное сотрудничество, а представители банка заявили о планах продолжать его.

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Новости "Сегодня" писали, что, по мнению экономиста представительства ВБ в Украине Анастасии Головач, Киеву следует остановить повышение минимальной зарплаты до момента, пока не завершатся ключевые структурные реформы.

В июле советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров встретился с представителями ВБ в Киеве. По итогам переговоров он сообщил, что для ускорения экономического развития и повышения благосостояния в Украине должно состояться повсеместное развертывание высокоскоростных сетей доступа к интернету.

В июне в Украине был с визитом президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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