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Польша досрочно возобновила транзит российской нефти после скандала с загрязнением

10 июня, 13:01

Компания PERN внедрила особый мониторинг качества сырья

Фото: Getty Images

Утром 9 июня Польша возобновила прокачку российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщила пресс-служба польского оператора PERN. При этом ранее в ходе встречи в Москве польская и российская стороны согласовали, что частичное восстановление поставок чистой нефти произойдет 10 июня.

В PERN уточнили, что теперь внедрен особый механизм контроля качества черного золота. 

"В PERN внедрен механизм постоянного контроля качества, чтобы постоянно контролировать поступление сырья из Беларуси. ... Первый этап работы системы продлится до конца июня. Это означает, что поставки сырой нефти будут осуществляться в меньшем объеме – приемлемом для клиентов PERN", - отмечается в сообщении.

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Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.

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Тег нефть, нефтепровод, нефтепровод дружба

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