В России сообщили, когда чистая нефть поступит в Польшу

О скором восстановлении транзита между странами сообщили в "Транснефти"

Фото: "Транснефть".

Кондиционная нефть в воскресенье, 9 июня, поступит на границу с Польшей, а на следующий день зайдет на территорию страны. Об этом заявил вице-президент российской "Транснефти" Сергей Андронов.

"Все вопросы, касающиеся восстановления транзита между сторонами обсуждены, и мы надеемся, что с теми мероприятиями техническими, которые заложены в "дорожную карту", чистая нефть 9-10 числа поступит в Польшу", – сказал он.

Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.

Отметим, что российская сторона подтвердила факт загрязнения нефти. Была согласована "дорожная карта" по восстановлению транзита топлива в Европу: Беларусь возвращает "грязную" нефть реверсом в Россию, а прокачка кондиционной нефти по северной ветке "Дружбы" в Польшу возобновится 9-10 июня.

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