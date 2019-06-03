В России сообщили, когда чистая нефть поступит в Польшу
О скором восстановлении транзита между странами сообщили в "Транснефти"
Кондиционная нефть в воскресенье, 9 июня, поступит на границу с Польшей, а на следующий день зайдет на территорию страны. Об этом заявил вице-президент российской "Транснефти" Сергей Андронов.
"Все вопросы, касающиеся восстановления транзита между сторонами обсуждены, и мы надеемся, что с теми мероприятиями техническими, которые заложены в "дорожную карту", чистая нефть 9-10 числа поступит в Польшу", – сказал он.
Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.
В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.
Отметим, что российская сторона подтвердила факт загрязнения нефти. Была согласована "дорожная карта" по восстановлению транзита топлива в Европу: Беларусь возвращает "грязную" нефть реверсом в Россию, а прокачка кондиционной нефти по северной ветке "Дружбы" в Польшу возобновится 9-10 июня.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России сообщили, когда чистая нефть поступит в Польшу". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему упали мировые цены на нефть и газ: Нацбанк назвал причины
Глобальный рынок энергоресурсов вел себя противоречиво
Польша ждет от России "переломных" переговоров по скандалу с загрязненной нефтью
Польская Orlen подсчитывает потери из-за низкого качества черного золота