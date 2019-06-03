Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В России сообщили, когда чистая нефть поступит в Польшу

3 июня, 18:50

О скором восстановлении транзита между странами сообщили в "Транснефти"

Фото: "Транснефть"
Фото: "Транснефть".

Кондиционная нефть в воскресенье, 9 июня, поступит на границу с Польшей, а на следующий день зайдет на территорию страны. Об этом заявил вице-президент российской "Транснефти" Сергей Андронов.

"Все вопросы, касающиеся восстановления транзита между сторонами обсуждены, и мы надеемся, что с теми мероприятиями техническими, которые заложены в "дорожную карту", чистая нефть 9-10 числа поступит в Польшу", – сказал он.

Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.

Отметим, что российская сторона подтвердила факт загрязнения нефти. Была согласована "дорожная карта" по восстановлению транзита топлива в Европу: Беларусь возвращает "грязную" нефть реверсом в Россию, а прокачка кондиционной нефти по северной ветке "Дружбы" в Польшу возобновится 9-10 июня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, Польша, нефтепровод дружба, транснефть

Вы сейчас просматриваете новость " В России сообщили, когда чистая нефть поступит в Польшу". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему упали мировые цены на нефть и газ: Нацбанк назвал причины

Сегодня, 11:50

Глобальный рынок энергоресурсов вел себя противоречиво

Данилюк предупредил о серьезных вызовах из-за "нефтяных" ограничений РФ

31 мая, 19:45

Секретарь СНБО призвал бизнес быть готовым к диверсификации поставок

Польша ждет от России "переломных" переговоров по скандалу с загрязненной нефтью

29 мая, 11:53

Польская Orlen подсчитывает потери из-за низкого качества черного золота

Нефть стремительно дешевеет: аналитики рассказали о причинах

29 мая, 11:21

Стоимость барреля Brent опустилась ниже 68 долларов

"Ждем дома": Зеленский прокомментировал решение Трибунала ООН

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Умер экс-заместитель командира "Азова"

Пентагон позволил журналистам снять изнутри самолет Судного дня

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Глупая женщина — подарок для мужчины

Янина Соколова прошлась по предателям Украины

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Крым не получилось сделать общим: россиянка залилась слезами

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Крымский мост: Россия снова обвела всех вокруг пальца

«Я целый год не покупала одежду. Как это меня изменило?»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь