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Помпео сообщил об итогах переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 19:21

США пытались отговорить немцев от строительства газопровода

Фото: REUTERS/Erin Scott
Фото: REUTERS/Erin Scott.
Помпео сообщил об итогах переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e15/738/5cae1573864fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e15/738/5cae1573864fb.jpg Экономика США пытались отговорить немцев от строительства газопровода

Вашингтон пытался отговорить Германию и другие европейские страны отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2", но безрезультатно.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

"Мы сделали почти все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь немцев, не строить "Северный поток – 2", но на сегодняшний день без успеха", – сказал он.

При этом Помпео подчеркнул, что США работают с Германией для гарантий продолжения поставок энергоносителей через территорию Украины.

Он также добавил, что большинство стран-членов НАТО разделяют обеспокоенность США из-за "Северного потока – 2".

Напомним, 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву, которая позволит расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока — 2". Финальное решение по вопросу примет Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года.

Как позитивное голосование повлияет на российский "Газпром", "Сегодня" узнали у экспертов. По мнению экономиста Александра Охрименко, Газовая директива ставит под контроль Европы сам "Газпром", поскольку по сути она направлена на уничтожение его статуса как монополиста. Подробнее читайте в материале: "Cделает ли Газовая директива "Газпром" более сговорчивым: эксперты оценили решение ЕС".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2". 


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Тег Германия, США, Помпео, Северный поток 2

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Источник:

Интерфакс

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