Порошенко на YES анонсировал получение Украиной миллиарда евро от ЕС
Подписание меморандума состоится в присутствии вице-президента Еврокомиссии
Украина и Европейский Союз сегодня, 14 сентября, подпишут меморандум о предоставлении миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с речью на ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии (YES).
"Сегодня в рамках YES мы подпишем документ о предоставлении Украине от ЕС макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились во время саммита Восточного партнерства. Благодарен за такую поддержку Украины!", – заявил Порошенко.
Подписание состоится во время визита в Украину вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.
Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука.
На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.
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Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат.
Как сообщалось, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".
Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.
МИД Украины прогнозирует, что Украина получит первый транш новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в 2018 году
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