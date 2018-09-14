Порошенко на YES анонсировал получение Украиной миллиарда евро от ЕС

Сегодня, 10:12

Подписание меморандума состоится в присутствии вице-президента Еврокомиссии

Петр Порошенко на YES 2018. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко на YES 2018. Фото: пресс-служба

Украина и Европейский Союз сегодня, 14 сентября, подпишут меморандум о предоставлении миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с речью на ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Сегодня в рамках YES мы подпишем документ о предоставлении Украине от ЕС макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились во время саммита Восточного партнерства. Благодарен за такую поддержку Украины!", – заявил Порошенко.

Подписание состоится во время визита в Украину вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука.

На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат.

Как сообщалось, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.

МИД Украины прогнозирует, что Украина получит первый транш новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в 2018 году
ЕС, Порошенко, финансовая помощь, yes, Ялтинская европейская стратегия, макрофинансовая помощь

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко на YES анонсировал получение Украиной миллиарда евро от ЕС". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Пакуй чемодан! В октябре в Украине появится еще 15 новых бюджетных авиарейсов в Европу

Хорошие новости этой осени: завалят деньгами и запустят рейсы

Вчера, 06:34

Украинцев ждут два бабьих лета, две финпомощи и новые больницы

Другие новости

Фото: Радио Свобода

На форум в Киев приедет экс-кандидат в президенты РФ

12 Сентября, 15:14

Мероприятия форума состоятся 13-15 сентября
Загрузка...

Украина

У Украины все еще есть возможность получить 500 млн евро от Евросоюза. Фото: Facebook / Andrius Kubilius

"Западу нужна общая стратегия по отношению к России": интервью с Андрюсом Кубилюсом

12 Сентября, 07:24

В апреле еврокомиссар Хан предложил план "Реформы ради инвестиций", в рамках которого уже в этом году Украина могла бы получить 50 млн евро. Но власти Украины не проявили заинтересованности

Политика

Форум YEC в Киеве. Фото: yes-ukraine.org

С Порошенко, Расмуссеном и Блэром: кто выступит на Форуме YЕS в Киеве

11 Сентября, 18:08

В Ялтинской конференции примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов и экспертов из 28 стран мира
Загрузка...