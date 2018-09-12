В МИД объяснили, когда Украина получит миллиард евро от Европы

Сегодня, 15:56

При выделении транша существует привязка к выполнению условий МВФ

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина получит первый транш новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в 2018 году. Это состоится после подписания меморандума об условиях предоставления Украине средств ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Руководитель МИД подтвердил, что в ближайшие дни во время визита в Украину вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса будет подписан меморандум о программе макрофинансовой помощи Евросоюза на 1 млрд евро.

Он сказал, что поступление первого транша новой макрофинансовой помощи следует ожидать в 2018 году.

"Мы говорим об этом годе, это я могу сказать. Все будет нормально. Не волнуйтесь", – заявил Климкин.

При этом он не сообщил об условиях выделения Украине макрофинансовой помощи, посоветовав обратиться с этим вопросом к исполняющей обязанности министра финансов Оксане Маркаровой.

"Эти условия, в принципе, они известны. Все их знают. Что касаются завязки на МВФ, конечно, эта завязка есть, но я уверен, что мы успешно завершим все необходимые переговоры. Международные финансовые институты всегда действуют в четкой координации", – сказал Климкин.

Напомним, с 6 по 19 сентября в Украине работает миссия МВФ. Ключевым вопросом переговоров с Фондом стало повышение цен на газ. Как признал глава Минэнерго Игорь Насалик, роста тарифов избежать не получится, однако пока остается открытым вопрос, на сколько именно повысят цену для населения.

Также Климкин высказал мнение, что предстоящее подписание этого меморандума свидетельствует о том, что Украина находится "на успешном пути в рамках завершения всего блока переговоров".

Как известно,  в сентябре 2018 года может быть заключен меморандум с условиями, по которым Украина получит макрофинансовую помощь от Евросоюза объемом в 1 млрд евро. Такой прогноз дал президент Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Как сообщалось, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.
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Источник:

УНИАН

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