Порошенко рассказал, когда в Украину поступит макрофинансовая помощь ЕС в размере 500 млн евро

Сегодня, 00:28

Европейская Комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что макрофинансовая помощь Европейского Союза в объеме 500 млн евро поступит в Украину в течение нескольких дней.

"Принято решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи, и в течение короткого времени – нескольких дней – макрофинансовая помощь поступит (в Украину – ред.) в размерах 500 млн евро", – сказал президент, выступая на заседании Совета регионального развития Хмельницкой области в пятницу.

Ранее в этот день Порошенко сообщил, что Европейская Комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

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Согласно обнародованному в пятницу днем сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Украина выполнила необходимые условия для получения первой выплаты программы.

В частности, к этим условиям относятся меры по активизации борьбы с коррупцией, повышению прозрачности реестров компаний, повышению предсказуемости налоговой среды и укреплению управления государственными предприятиями. Также в ЕК отметили важность достижения договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о новом соглашении.

"ЕС продолжит работу с украинскими властями по своей повестке дня реформ, в том числе в тех областях, которые связаны с очередным траншем программы макрофинансовой помощи. К ним относятся дальнейшие меры в борьбе с коррупцией, а также достижение прогресса в деле создания Высшего антикоррупционного суда Украины, управление государственными финансами, продолжение реформ энергетического и банковского секторов и реформы в области социальной политики", – пояснили в ЕК.

В Еврокомиссии проинформировали, что благодаря первому траншу общая сумма макрофинансовой помощи достигла 3,3 млрд евро.

Как сообщалось, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинанса. В рамках программы Украина получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Всего – 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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