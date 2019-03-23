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Порошенко рассказал, кто больше всех пострадал от российской агрессии

Сегодня, 09:58

Пенсии растут медленнее, чем заработная плата, отметил президент

Фото: president.gov.ua
Порошенко рассказал, кто больше всех пострадал от российской агрессии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5e5/a70/5c95e5a708f2a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5e5/a70/5c95e5a708f2a.jpeg Экономика Пенсии растут медленнее, чем заработная плата, отметил президент

Борьба с бедностью становится вопросом национальной безопасности государства. Об этом президент Петр Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".

"Мы понимаем, что на сегодняшний день те, кто больше всего пострадал от российской агрессии – это пенсионеры. Потому минимальная заработная плата растет, средняя заработная плата растет, социальные выплаты растут. Пенсионные выплаты повышаются медленнее. Именно поэтому, в 2017 году было принято решение о проведении ежегодных индексаций. Это наш первый выстрел в борьбе с бедностью", – подчеркнул он.

В то же время президент отметил, что понятно, что этого мало и особенно для тех, кто получает минимальную пенсию, а это те, кто имеет стаж, но работали санитарками, уборщицами и получали самые низкие зарплаты.

Ранее Порошенко заявил, что сложившаяся в настоящее время ситуация с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения стоимости на этот вид энергоносителя для населения, запланированного на 1 мая 2019 г,ода.

Как сообщалось, Петр Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии"для людей, получающих минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

Президент Украины также рассказал, когда отменят военный сбор.

Кроме того, Петр Порошенко заявил, что Киев сможет получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО раньше 2023 года, в котором, как в "дорожной карте", будет прописан конкретный перечень шагов, необходимых для вхождения страны в Североатлантический альянс.

Также Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе. 

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Тег Порошенко, пенсии, Украина

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