Президент рассказал, когда отменят военный сбор

Военный сбор взимается с заработной платы

Фото: president.gov.ua

Президент рассказал, когда отменят военный сбор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg 2019-03-22T21:06:00+02:00 Политика Военный сбор взимается с заработной платы

Президент Украины Петр Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор", которое выходит в эфире канала "Украина", рассказал, когда отменят военный сбор и прокомментировал вероятность завершения войны.

Так, по словам Главы государства, пока в Украине идет война, на отмену военного сбора, взимаемого с заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат и вознаграждений, выплачиваемых налогоплательщику в связи с трудовыми отношениями, а также при выигрыше в лотерею, рассчитывать не стоит: "Сбор будет отменен на следующий день после окончания войны".

Как сообщалось, 31 марта, в ночь выборов, в эфир выйдет спецмарафон ток-шоу "Главная тема. Выбор".

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, член партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, бывший премьер министр Арсений Яценюк, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Военный сбор взимается с заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями, а также при выигрыше в лотерею.

Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев сможет получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО раньше 2023 года, в котором, как в "дорожной карте", будет прописан конкретный перечень шагов, необходимых для вхождения страны в Североатлантический альянс.

Кроме того, Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.

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