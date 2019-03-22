Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости политики

Президент рассказал, когда отменят военный сбор

Сегодня, 21:06

Военный сбор взимается с заработной платы

Фото: president.gov.ua
Президент рассказал, когда отменят военный сбор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg Политика Военный сбор взимается с заработной платы

Президент Украины Петр Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор", которое выходит в эфире канала "Украина", рассказал, когда отменят военный сбор и прокомментировал вероятность завершения войны.

Так, по словам Главы государства, пока в Украине идет война, на отмену военного сбора, взимаемого с заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат и вознаграждений, выплачиваемых налогоплательщику в связи с трудовыми отношениями, а также при выигрыше в лотерею, рассчитывать не стоит: "Сбор будет отменен на следующий день после окончания войны".

Как сообщалось, 31 марта, в ночь выборов, в эфир выйдет спецмарафон ток-шоу "Главная тема. Выбор".

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, член партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, бывший премьер министр Арсений Яценюк, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Военный сбор взимается с заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями, а также при выигрыше в лотерею.

Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев сможет получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО раньше 2023 года, в котором, как в "дорожной карте", будет прописан конкретный перечень шагов, необходимых для вхождения страны в Североатлантический альянс.

Кроме того, Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег война, Порошенко, военный сбор

Вы сейчас просматриваете новость " Президент рассказал, когда отменят военный сбор". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023 года

Сегодня, 21:01

По словам президента, в плане действий будет записан перечень шагов и дата

Порошенко: после выборов возобновятся переговоры в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе

Сегодня, 20:45

Президент отметил, что ключ от мира находится не в Киеве

Порошенко: Реформа сельской медицины – в приоритете

Сегодня, 17:02

На первом этапе в селах спроектировали более полутысячи новых энергоэффективных амбулаторий

Порошенко: В период выборов в Украине могут быть теракты и диверсии

Сегодня, 14:28

Россия нацелена на дестабилизацию ситуации в стране и попытается вмешаться в выборы

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Что происходит с телом человека который ест чеснок

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Исторические здания сдадут в аренду

Причину смерти Началовой назвал ее отец

12 дизайнерских находок для обустройства кухни
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников