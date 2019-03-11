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Посевная кампания зерновых началась еще в четырех областях Украины

Сегодня, 20:48

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились до 159 тыс. га

Фото: Pixabay
Посевная кампания зерновых началась еще в четырех областях Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6ab/f0e/5c86abf0e946c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6ab/f0e/5c86abf0e946c.jpg Экономика Посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились до 159 тыс. га

Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур уже проводится в 11 областях, посевная площадь достигла 159 тыс. га, или 7% к прогнозу. Об этом сообщила сегодня, 11 марта, пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Аграрии засеяли яровым ячменем 103 тыс. га (7%), горохом – 48 тыс. га (14%), пшеницей – 6 тыс. га (3%) и овсом – 2 тыс. га (1%).

В Министерстве сообщили, что продолжается подкормка озимых культур на зерно, которая проведена на площади 5 млн га (65% к прогнозу).

Специалисты подкормили озимую пшеницу (4,1 млн га), рапс (1,1 млн га), ячмень (768 тыс. га), а также рожь (54 тыс. га).

Напомним, по состоянию на 4 марта посевная кампания проходила в пяти областях, а общая площадь составляла 22,5 тыс. га, или 1% от запланированных 7,2 млн га. 

7 марта сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур уже проходил в семи областях, а посевная площадь достигла 58 тыс. га, или 3% к прогнозу.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что мировые цены на нефть и рекордный урожай зерновых помогли снизить инфляцию в Украине в 2018 году, однако в 2019 году влияние этих факторов будет ослабевать. Он напомнил, что в 2018 году Украине удалось собрать более 70 млн т зерновых, а в этом году ожидается около 66 млн т.

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Тег зерно, посевная, зерновые

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